Завдали збитків до мільйона гривень, – прокуратура про причину обшуків у "Харківобленерго"

У "Харківобленерго" 11 лютого прийшли з обшуками правоохоронці. Причиною такого "візиту" стала масштабна схема з привласнення бюджетних грошей.

Прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом привласнення майна у змові.

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Причина обшуків в обленерго Харкова

За даними досудового розслідування, службові особи приватних підприємств, які діють на території Дергачівського району Харківщини, змовилися зі службовими особами АТ "Харківобленерго". Разом вони розробили злочинну схему з розкрадання грошей.

Втручаючись у роботу приладів обліку електричної енергії, службові особи "Харківобленерго" налаштовували їх так, що облік споживаної електричної енергії рахував лише 30% від фактичного обсягу споживання,

– розповіли у прокуратурі.

У результаті неправомірного втручання у роботу зазначених приладів протягом грудня 2020 – січня 2021 року, державі завдали збитків від 500 тисяч до 1 мільйона гривень.

У Харківській прокуратурі наголосили, що обшуки відбулися не лише у будівлі обленерго, а й за місцем розташування інших підприємств.

Що вилучили поліцейські:

гроші;

чорнові записи;

документи;

пошкоджені прилади обліку електричної енергії.

Наразі слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють причетних до злочину осіб.