Прокуратура почала розслідування через загибель місцевого мешканця на Донбасі

Джерело:Офіс генпрокурора
Прокуратура розпочала кримінальне розслідування через загибель мирного жителя на Донбасі. Зокрема, правоохоронці зафіксували, що окупанти здійснили дистанційне мінування одного з селищ.
За даними слідства, збройні формування Росії 23 лютого 2021 року замінували протипіхотними осколковими мінами натяжної дії населений пункт Хутір Вільний, що в Сєвєродонецькому районі. Через це один з місцевих мешканців зачепився за один з датчиків мін та підірвався на власному подвір'ї.
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Під час огляду місця події правоохоронці вилучили частини боєприпасу. Їх направлять для проведення необхідних експертиз та долучать до матеріалів кримінального провадження.Довідка. Використання ПОМ-2 заборонено міжнародними договорами, зокрема Оттавською конвенцією 1997 року, яку ратифікувала Україна.
Досудове розслідування у справі проводитимуть слідчі СБУ в Донецькій та Луганській областях.
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Карта окупованих територій України на сході / Інфографіка 24 каналу