Прокуратура розпочала кримінальне розслідування через загибель мирного жителя на Донбасі. Зокрема, правоохоронці зафіксували, що окупанти здійснили дистанційне мінування одного з селищ.

За даними слідства, збройні формування Росії 23 лютого 2021 року замінували протипіхотними осколковими мінами натяжної дії населений пункт Хутір Вільний, що в Сєвєродонецькому районі. Через це один з місцевих мешканців зачепився за один з датчиків мін та підірвався на власному подвір'ї.

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Під час огляду місця події правоохоронці вилучили частини боєприпасу. Їх направлять для проведення необхідних експертиз та долучать до матеріалів кримінального провадження.

Довідка. Використання ПОМ-2 заборонено міжнародними договорами, зокрема Оттавською конвенцією 1997 року, яку ратифікувала Україна.

Досудове розслідування у справі проводитимуть слідчі СБУ в Донецькій та Луганській областях.

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Що цьому передувало

Проросійські бойовики на Донбасі 23 лютого 2021 року відкрили вогонь по Хутору Вільному на Луганщині. Також окупанти здійснили дистанційне мінування селища.

На одному з подвір'їв вибухнула міна, внаслідок чого місцевий мешканець отримав важкі множинні поранення.

Першу медичну допомогу чоловіку надали військові медики. На жаль, врятувати його не змогли.



Карта окупованих територій України на сході / Інфографіка 24 каналу