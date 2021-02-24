Прокуратура почала розслідування через загибель місцевого мешканця на Донбасі
Прокуратура розпочала кримінальне розслідування через загибель мирного жителя на Донбасі. Зокрема, правоохоронці зафіксували, що окупанти здійснили дистанційне мінування одного з селищ.
Джерело:Офіс генпрокурора
За даними слідства, збройні формування Росії 23 лютого 2021 року замінували протипіхотними осколковими мінами натяжної дії населений пункт Хутір Вільний, що в Сєвєродонецькому районі. Через це один з місцевих мешканців зачепився за один з датчиків мін та підірвався на власному подвір'ї.
Читайте також Росія не має жодного інструменту впливу на Україну, окрім військового, – Гармаш
Під час огляду місця події правоохоронці вилучили частини боєприпасу. Їх направлять для проведення необхідних експертиз та долучать до матеріалів кримінального провадження.
Досудове розслідування у справі проводитимуть слідчі СБУ в Донецькій та Луганській областях.
До теми Суд скасував екстрадицію до США військового Ленга, якому загрожувала страта
Що цьому передувало
- Проросійські бойовики на Донбасі 23 лютого 2021 року відкрили вогонь по Хутору Вільному на Луганщині. Також окупанти здійснили дистанційне мінування селища.
- На одному з подвір'їв вибухнула міна, внаслідок чого місцевий мешканець отримав важкі множинні поранення.
- Першу медичну допомогу чоловіку надали військові медики. На жаль, врятувати його не змогли.
Карта окупованих територій України на сході / Інфографіка 24 каналу
Поділитися новиною