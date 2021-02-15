Прокуратура оголосила підозру ватажку бойовиків, який катував бійців ЗСУ
Офіс генпрокурора повідомив підозру так званому ексзаступнику міністра інформації окупаційної влади Донбасу. Йому інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також створення терористичної організації.
Джерело:Офіс генпрокурора
За даними слідства, підозрюваний приєднався до окупантів у 2014 році.
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Що відомо про підозрюваного
►Ватажок бойовиків вчиняв насильство щодо полонених українських військових.
►У червні 2015 року його призначили на посаду так званого "заступника міністра інформації" проросійської влади. Підозрюваний відповідав за формування інформаційної політики та пропаганди терористів.
►Бойовик брав участь у публічних заходах, на яких закликав до участі у незаконних виборах на тимчасово окупованому Донбасі та до приєднання так званих "ДНР" і "ЛНР" до Росії.
Слідчому судді подали клопотання про застосування стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування у справі.
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