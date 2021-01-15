Прокуратура Криму повідомила про підозру 2 українцям, які належали до так званої "самооборони Севастополя". Їх оголосили у розшук.

Слідство встановило, що впродовж лютого – березня 2014 року вони "працювали" на незаконно створених блокпостах на в'їзді Севастополя та Ялти. Про це повідомила пресслужба прокуратури АР Крим та міста Севастополя.

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Зауважимо, що "службу" вони несли озброєними. Чоловікам повідомили про підозру у створенні не передбачених законом збройних формувань або участі у їхній діяльності.

За даними розслідування, українці перевіряли документи в інших громадян та здійснювали обшук їхніх авто. Крім цього, вони брали участь у затриманні проукраїнського населення Криму.

Довідка. У 2019 році прокурор Криму та Севастополя Ігор Поночовний заявив, що вдалося ідентифікувати понад 1 000 учасників "самооборони Криму". Вони сприяли окупації півострова Росією.

Справа "Україна проти Росії"

Зауважимо, що Європейський суд з прав людини частково прийняв до розгляду позов України проти Росії щодо порушення прав людини на окупованому півострові.

В МЗС України це рішення назвали перемогою для нашої держави. А от у Росії звертають увагу на те, що позов прийнятий до розгляду частково.

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