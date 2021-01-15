Прокуратура Криму викрила українців, які працювали на окупантів: деталі
Прокуратура Криму повідомила про підозру 2 українцям, які належали до так званої "самооборони Севастополя". Їх оголосили у розшук.
Слідство встановило, що впродовж лютого – березня 2014 року вони "працювали" на незаконно створених блокпостах на в'їзді Севастополя та Ялти. Про це повідомила пресслужба прокуратури АР Крим та міста Севастополя.
Раніше Російські окупанти проводять навчання в окупованому Криму і не приховують цього
Зауважимо, що "службу" вони несли озброєними. Чоловікам повідомили про підозру у створенні не передбачених законом збройних формувань або участі у їхній діяльності.
За даними розслідування, українці перевіряли документи в інших громадян та здійснювали обшук їхніх авто. Крім цього, вони брали участь у затриманні проукраїнського населення Криму.
Справа "Україна проти Росії"
Зауважимо, що Європейський суд з прав людини частково прийняв до розгляду позов України проти Росії щодо порушення прав людини на окупованому півострові.
В МЗС України це рішення назвали перемогою для нашої держави. А от у Росії звертають увагу на те, що позов прийнятий до розгляду частково.
Які злочини росіян у Криму розглянуть судді ЄСПЛ:
- переслідування етнічних меншин, зокрема українців і кримських татар;
- насильницькі викрадення людей;
- жорстоке поводження із затриманими;
- примусове відчуження майна у цивільних громадян і приватних підприємців;
- переслідування і залякування релігійних лідерів;
- витіснення української мови зі шкіл і переслідування україномовних дітей;
- обмеження свободи пересування між півостровом і материковою Україною.
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