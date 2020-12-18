Прокуратура Боснії і Герцеговини порушила кримінальну справу через старовинну українську ікону, яку член президії Мілорад Додік подарував главі російського МЗС Росії Сергію Лаврову. Правоохоронці розслідують, як золота ікона потрапила у країну.

Що розслідує боснійська прокуратура

Міністерство закордонних справ Боснії та Герцеговини направило лист до Державної агенції розслідувань та захисту з прохання розслідувати всі звинувачення на основі ноти від посольства України. Про це повідомляє видання Dnevni avaz.

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Прокуратура країни отримала інформацію від глави Міністерства закордонних справ Бісери Туркович.

Там зазначено, що міністерство отримало ноту від посольства України.

Прокуратура відкрила справу, нараз проводять перевірку.

Що відомо про скандал з іконою