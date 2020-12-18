Скандал з українською іконою: прокуратура Боснії порушила справу
Прокуратура Боснії і Герцеговини порушила кримінальну справу через старовинну українську ікону, яку член президії Мілорад Додік подарував главі російського МЗС Росії Сергію Лаврову. Правоохоронці розслідують, як золота ікона потрапила у країну.
Що розслідує боснійська прокуратура
Міністерство закордонних справ Боснії та Герцеговини направило лист до Державної агенції розслідувань та захисту з прохання розслідувати всі звинувачення на основі ноти від посольства України. Про це повідомляє видання Dnevni avaz.
До речі Політичний жест, – Епіфаній про передачу главі МЗС Росії старовинної ікони
- Прокуратура країни отримала інформацію від глави Міністерства закордонних справ Бісери Туркович.
- Там зазначено, що міністерство отримало ноту від посольства України.
- Прокуратура відкрила справу, нараз проводять перевірку.
Що відомо про скандал з іконою
- Дипломатичний скандал розгорівся після того, як сербський член президії Боснії та Герцеговини Мілорад Додік 14 грудня подарував 300-річну ікону міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову.
- За повідомленнями боснійських ЗМІ, Додік подарував Лаврову ікону з печаткою, яка свідчить про те, що він належить Україні.
- 16 грудня посольство України в БіГ направило ноту уряду Боснії з питаннями про те, як українська ікона потрапила до цієї країни.
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