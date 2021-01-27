Арештовані Україною російські літаки, який здійснювали перельоти між Росією та окупованим Кримом, просять оголосити в міжнародний розшук представники прокуратури Автономної Республіки Крим.

Джерело: пресслужба прокуратури АР Крим

Відповідні документи з проханням внести 109 літаків-порушників до бази отримали представники Українського бюро Інтерполу.

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Як стверджують прокурори, для арештів транспортних засобів на територіях інших держав також відправили запити про міжнародну правову допомогу.

500 літаків-порушників

Взагалі ж з початку окупації Криму Росією правоохоронці встановили 500 літаків, якими володіють російські авіакомпанії. На 190 з них накладено арешти на території України.

Ці літаки здійснюють регулярні авіаперевезення до окупованого півострова, чим порушують як законодавство нашої держави, так і міжнародні правила польотів.

Повітряний простір над захопленим окупантами Кримом було закрито з березня 2014, оскільки Україна фізично втратила змогу контролювати безпеку польотів. Також за рішенням Верховної Ради було офіційно припинено функціонування всіх аеропортів на півострові.