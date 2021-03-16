У Дніпрі 4-річна дитина проковтнула магнітні кульки: щоб дістати, знадобився наркоз – фото

13 березня до ендоскопічного відділення обласної дитячої лікарні Дніпра доправили малюка, що проковтнув магнітні кульки. Аби їх вилучити, лікарям довелося провести операцію.

Батьки звернулись до лікарів, бо підозрювали, що дитина проковтнула кульки. Коли зробили рентген, це підтвердилось.

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Лікар ендоскопіст повідомив, що в тілі дитини виявили 3 магнітні кульки. Їхній діаметр був трішки меншим, ніж 5 міліметрів.



Рентген дитини, яка проковтнула магніти / Фото з фейсбуку дитячого ендоскопічного центру з Дніпра

Лікарі дістали всі кульки з допомогою наркозу.

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Зображення магнітних кульок у шлунку дитини / Фото з фейсбуку дитячого ендоскопічного центру з Дніпра