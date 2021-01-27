На прохання Денісової: КСУ візьметься за карантин і медреформу

27 січня 2021 , 19:43
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Конституційний Суд України перевірить законність карантину в Україні та конституційність медичної реформи. Відповідні провадження вже відкрили.

Джерело: телеграм-канал Ольги Совгирі

Перевірку ініціювала омбудсменка Людмила Денісова.

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Деталі

  • Омбудсменка закликала КСУ перевірити конституційність скасування мораторію на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров'я.
  • Денісова заявила, що це стало "штучним" поділом у законі єдиної мережі державних і комунальних закладів охорони здоров'я.
  • Цей фактор стає на заваді громадським та загальнодержавним інтересам під час реформування системи охорони здоров'я.
  • Окрім того, Денісова оскаржує постанови Кабінету Міністрів України щодо карантину.
  • За словами омбудсменки, положення у документах "сформульовані нечітко та передбачають обмеження конституційного права на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування".
Зверніть увагу! Денісова також заявила, що чинне законодавство виявилося абсолютно неадаптованим до карантину. Водночас омбудсменка розуміє: рішення Кабміну мало "виправдану мету – збереження життя та здоров’я людини".