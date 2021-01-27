На прохання Денісової: КСУ візьметься за карантин і медреформу
Конституційний Суд України перевірить законність карантину в Україні та конституційність медичної реформи. Відповідні провадження вже відкрили.
Джерело: телеграм-канал Ольги Совгирі
Перевірку ініціювала омбудсменка Людмила Денісова.
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Деталі
- Омбудсменка закликала КСУ перевірити конституційність скасування мораторію на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров'я.
- Денісова заявила, що це стало "штучним" поділом у законі єдиної мережі державних і комунальних закладів охорони здоров'я.
- Цей фактор стає на заваді громадським та загальнодержавним інтересам під час реформування системи охорони здоров'я.
- Окрім того, Денісова оскаржує постанови Кабінету Міністрів України щодо карантину.
- За словами омбудсменки, положення у документах "сформульовані нечітко та передбачають обмеження конституційного права на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування".
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