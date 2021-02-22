Прогресу у ТКГ вже давно немає, Росія лише провокує, – Казанський

Санкції проти Віктора Медведчука, найімовірніше, не вплинуть на переговорний процес з Росією у Тристоронній контактній групі. Річ у тім, що прогресу на цій платформі вже давно немає.

Таку думку висловив представник Донецької області у ТКГ Денис Казанський. Додав, що ця проблема у ТКГ вже триває кілька років – Росія не йде на контакт.

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"Прогресу у ТКГ, а саме в політичній підгрупі, де я перебуваю, вже давно немає. Про це я відверто пишу, і не лише я. Всі це розуміють і бачать за результатами ТКГ", – заявив Казанський.

За його словами, з того часу, коли підписали мінські угоди, Росія абсолютно не хоче нічого вирішувати.

"Мінські угоди складені у такий спосіб, що виконати їх неможливо, адже кожна сторона розуміє їх по-своєму, вони дуже абстрактно прописані", – сказав представник Донеччини у ТКГ.

Росіяни і не хочуть домовлятись, їм не вигідно цей конфлікт закінчувати, адже вони мають інструмент впливу на Україну,

– зауважив Казанський.

Провокації росіян

У ТКГ росіяни просто влаштовують провокації, туди ж підключають так званих представників окупованих територій.

"Ті провокують якісь сутички, сварки. У таких неконструктивних перепалках і тривають засідання", – поділився Казанський.

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Як зазначив Казанський, будь-які перемовини з Росією мають сенс, до прикладу, в нормандському форматі – там, де приходять з боку Росії люди, які приймають рішення.

"З ними можна про щось домовитися, їм можна поставити прямі запитання, на які вони можуть щось відповісти. У ТКГ ми просто кожного разу фіксуємо, що переговори зайшли у глухий кут", – підсумував він.