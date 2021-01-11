Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що прогрес на донбаському треку нагадує парадокс кота Шредінгера. Він водночас існує і відсутній.

В Україні дійсно є найтриваліше з початку російської агресії перемир'я, а кількість жертв справді мінімізована. Про це Кулеба розповів в інтерв'ю "Обозреватель".

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Чи є прогрес

За його словами, країна важко йшла до цього результату. Він відзначив особисту заслугу президента Володимира Зеленського та глави його Офісу Андрія Єрмака, який вів перемовини щодо цього питання на рівні радників Нормандського формату. Безумовно, це досягнення, яке демонструє, що прогрес є.

Прогрес на Донбасі нагадує парадокс кота Шредінгера. Він одночасно існує й одночасно відсутній,

– зазначив Кулеба.

Він також зауважив, що все, про що було домовлено на Паризькому саміті, Україна виконала.

Нагадаємо! Від липня 2020 року на Донбасі діє режим повного та всеосяжного припинення вогню. Однак російські найманці постійно його порушують.

Росія нічого не робить

Росія, як сказав міністр, зробила все, аби нічого не виконати зі свого боку: "Наприклад, ми відкрили КПВВ у "Щасті" та "Золотому", аби полегшити життя людей на прифронтовій території, а російська сторона, зі свого боку, не зробила нічого, і просто заговорює тему".

Хто такий кіт Шредінгера? Кіт Шредінгера — герой відомого уявного експерименту Ервіна Шредінгера, в якому тварина у коробці повинна перебувати одночасно у двох станах — жива і мертва. Визначити точний стан кота можна тільки після того, як відкрити коробку. Таким чином стан кота Шредінгера у квантовому світі визначає саме факт нашого спостереження.

"Ми визначили чергові ділянки для взаємного розведення сил і засобів, а вони їх не погоджують. У цьому плані ситуація рухається за низхідною", – він відзначив.

Перелом після перемир'я

За словами Кулеби, такий перелом намітився після встановлення перемир’я, починаючи орієнтовно з вересня. Ми стали фіксувати, що перемовини в Тристоронній контактній групі йдуть усе складніше, все важче розмовляти радникам у Нормандському форматі.

Відзначимо! Упродовж 10 січня бойовики на Донбасі 2 рази порушили режим тиші. Українські захисники повідомили про порушення представників ОБСЄ. На щастя, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Безуспішними були мої спроби і німецького колеги провести ще один раунд перемовин на рівні міністрів закордонних справ. Тому з одного боку прогрес щодо Донбасу є, а з іншого – його немає.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу