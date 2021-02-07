Програми, які знищив Медведчук: що раніше показували на ZIK та "112 Україна"

Ефіри телеканалів ZIK, NewsOne та "112 Україна" в останні роки були наповнені маніпуляціями та відвертими фейками. Однак знищення справжньої журналістики там почалося з придбанням цих каналів Віктором Медведчуком у 2019 році.

Журналіст Дмитро Гнап в своєму відеоблозі "Право на правду" розповів, що прихід Медведчука на ці телеканали був справжнім ударом по свободі слова в Україні.

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Тоді багатьох досвідчених журналістів викинули з роботи або поставили такі умови, через які вони самі були змушені піти.

ZIK

До кума Путіна на телеканалі ZIK виходила програма "Історична правда", яку вів журналіст та письменник Вахтанг Кіпіані. А ведучою політичних ток-шоу була журналістка Тетяна Даниленко.



Програма "Історична правда" / Фото ZIK

В редакції новин працювало багато відомих журналістів, які чесно і професійно виконували свою роботу, але всім їм вказали на двері, одразу як тільки канал ZIK перейшов під контроль кума Путіна.

"Новому власнику не потрібні були досвідчені й принципові, справжні журналісти. Відтак, 2 роки тому, одразу після придбання ZIK правою рукою Медведчука – Тарасом Козаком – понад 300 медійників звільнилися чи їх звільнили з цього телеканалу", – пригадав Дмитро Гнап.

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За його словами, тоді ніхто з проросійських політиків та скандальних експертів, які сьогодні голосно волають про утиски свободи слова, й рота не розкрив, коли менеджери Медведчука масово звільняли журналістів ZIK.

"112 Україна"

Незадовго до приходу Віктора Медведчука на "112 Україна" там виходила телепрограма "Донбас.Реалії", яка готувалася спільно з "Радіо Свобода". В цьому проєкті журналісти об'єктивно розповідали про новини прифронтового та окупованого Донбасу. Ця програма мала одні з найкращих рейтингів на каналі. Але її викинули з ефіру одразу після купівлі кумом Путіна каналу.



Програма "Донбас.Реалії" / Фото "112 Україна"

Так само закрили програму "Військовий щоденник" про події у зоні бойових дій. Окрім цього, звільнили більшу частину працівників служби новин.

Блокування телеканалів Медведчука: що відомо

2 лютого в Україні вимкнули 3 телеканали, що входять до так званої групи Віктора Медведчука, – "112 Україна", ZIK та NewsOne.

Це сталося після того, як президент Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти нардепа Тараса Козака, який і є номінальним власником цих ЗМІ.

Санкції запроваджуються на 5 років. Вже в ніч з 2 на 3 лютого провайдери почали вимикати зазначені канали.



Санкції РНБО проти Тараса Козака / Інфографіка 24 каналу

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