Програла парі: дівчинка "замінувала" школу в Чернігові

Ввечері 19 березня у поліцію Чернігова надійшло повідомлення про замінування школи №13. Згодом у витівці зізналася школярка з Борисполя. Дівчинка вчинила так, бо програла подружці парі.

Виклик про начебто мінування школи №13 у Чернігові надійшов у поліцію 19 березня, приблизно о 23:00.

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Що виявили експерти

Одразу після отримання виклику на місце події виїхали екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група, фахівці поліцейського вибухотехнічного підрозділу, кінолог зі службовим собакою.

На місці фахівці ретельно обстежили споруду. Також поліцейські оглянули територію, прилеглої до закладу. Однак жодних вибухонебезпечних або підозрілих предметів не виявили.

Хто був причетним до рейкового мінування

Кримінальна поліція встановила, що неправдиве повідомлення про мінування школи надійшло від школярки з Борисполя.

Дівчинка у скоєному зізналась. Свій вчинок вона пояснила тим, що напередодні посперечалася з подругою. За умовами парі, хто програє – телефонує до поліції з фейковим повідомленням.

Що загрожує дитині

Наразі триває досудове розслідування провадження за статтею про свідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху.

Санкція статті передбачає штраф, арешт терміном до 6 місяців або обмеження волі до 3 років. Оскільки правопорушення скоїла малолітня, відповідати за її дії перед законом мають батьки.