Президентській партії "Слуга народу" час від часу закидають "розколи". Попри це, монобільшість залишається стабільною.

Зі "слуг" вийшов одіозний Олександр Дубінський, за ним пішли одиниці. Про це сказала народна депутатка зі "Слуги народу" Роксолана Підласа у ефірі програми "6/9".

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На запитання ведучої, чи залишається достатня кількість голосів у фракції, нардепка відповіла, що однозначно. Вона наголосила, що є ще 245 депутатів.

Були спекуляції, що разом з Олександром Дубінським вийдуть з фракції якісь його друзі, колеги з комітету чи з міжфракційного об'єднання "Дубина – слуга народу". Але ці прогнози не здійснились,

– наголосила Підласа.

Підласа: Ми – не "зелені кнопочки"

Тож, вона підкреслила, що монобільшість – стабільна. Попри це, іноді думки у колег можуть не збігатися щодо певних питань, наприклад роботи Верховної Ради.

"Монобільшість є, але ми не "зелені кнопочки", кожен має якусь свою думку. Частина колег вважають, що Рада повинна працювати, інша частина говорить, що – ні", – пояснила нардепка.

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Серед причин депутати називають пандемію, вони бояться захворіти. Втім, позачергові засідання однаково відбуватимуться.

"Я впевнена, що ми змінимо графік роботи Верховної Ради, ми все одно будемо збиратись на позачергові засідання і голосувати за ті чи інші законопроєкти. Потім питання – який сенс змінювати графік, якщо потім збиратись на позачергово", – підсумувала вона.

Що відомо про міжфракційне об'єднання Дубінського

Олександр Дубінський сформував свою групу в Верховній Раді "Дубина – слуга українського народу".

Коли його тільки виключили з "Слуги народу", він погрожував, що піде не сам, а ще декілька десятків депутатів прихопить.

Однак ніхто не вийшов разом з ним. До того ж навіть у міжфракційне об'єднання майже ніхто не вступив.

4 березня до об'єднання увійшли тільки 5 "слуг".