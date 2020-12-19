Погода в Україні протягом 5 днів від Миколая 19 грудня включно буде непривітною. Синоптики прогнозують дощі, сніг та мокрий сніг.

Атмосферний фронт накриє Україну 23 грудня, а супроводжувати це буде зниження температури. Такий прогноз зробили в Укргідрометцентрі. Доти ж буде хмарно, періодично з проясненнями та опадами. Варто нагадати Люди котяться, маршрутки – дрифтують: Київ накрила ожеледиця – епічні відео Якою буде погода в Україні протягом 19 – 23 грудня Погода 19 грудня – День святого Миколая Загалом хмарно, у північно-східних областях – дощ з мокрим снігом.

Температура вдень від +2 до -2, на Півдні й Заході до +6 градусів. Вночі від +2 до -3.

на Півдні й Заході до +6 градусів. Вночі від +2 до -3. У Києві протягом доби – 0…+2, хмарно, але без істотних опадів.

Погода в Україні 19 грудня / Фото Укргідрометцентру Погода 20 грудня, у неділю Загалом температура помітно не впаде ніде , крім областей на північному сході, частково на Запоріжжі й Херсонщині.

, крім областей на північному сході, частково на Запоріжжі й Херсонщині. Там стане на 1 – 2 градуси прохолодніше, опади будуть – вже не дощ, а сніг. Дощ можна буде відчути у Криму.

На решті територій без опадів, але хмарно. Проясниться хіба на Заході.

Погода в Україні 20 грудня / Фото Укргідрометцентру Понеділок, 21 грудня: серйозні зміни погоди 21 грудня стане морозніше. На Заході з проясненнями, а от на Сході, частково у Центрі й на Півдні буде сніг, навіть мокрий сніг з дощем.

Температура вдень від +2 до -3, тільки в Одеській і Закарпатській областях буде +2...+5.

Вночі – мороз на Сході до -3...-7. На решті територій вночі від 0 до 4 морозу, хіба в Одеській області та на Закарпатті буде вище нуля.

Погода в Україні 21 грудня / Фото Укргідрометцентру Прогноз погоди на 22 грудня По всій країні буде хмарно. На Заході – мокрий сніг з дощем.

Температура знизиться: від -3 до -6 вдень, -4...-9 вночі. Тільки на Заході може бути до +5 градусів.

від -3 до -6 вдень, -4...-9 вночі. Тільки на Заході може бути до +5 градусів. У Києві буде хмарно і трохи похолодає (вдень від +1 до -1 градуса, вночі -2...-4).

Погода в Україні 22 грудня / Фото Укргідрометцентру Погода 23 грудня По всій країні під впливом атмосферного фронту будуть сильні опади. У тепліших регіонах дощі, а де буде мінусова температура – сніг та дощ із мокрим снігом.

У тепліших регіонах дощі, а де буде мінусова температура – сніг та дощ із мокрим снігом. Загалом в Україні дещо похолодає, але на Заході навпаки – потеплішає (до +2...+7 вдень та 0... 4 вночі).

У Києві також прогнозують сильні опади – мокрий сніг з дощем. Температура +1...-1 (вночі від 2 до 4 морозу).

Погода в Україні 23 грудня / Фото Укргідрометцентру До теми Негода наробила лиха у Харкові: крижаний дощ паралізував роботу тролейбусів – відео