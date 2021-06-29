Подекуди температура становитиме 30 градусів. Початок дощів прогнозують уже на 30 червня.

До теми Аномальної спеки стає більше: метеорологиня розповіла про зміни клімату в Україні

Яка буде погода в будні

Від 29 червня до 2 липня температура буде найвищою. Вдень вона переважно коливатиметься між 28 та 30 градусами тепла вдень.

Найнижче опуститься стовпчик термометра 29 та 30 червня – до 16 – 18 градусів. А в наступні два дні вночі температура буде приблизно на 2 градуси вищою.



Прогноз погоди від 30 червня до 4 липня / Дані Укргідрометцентру

Коли будуть грози в Одесі

Дощ із грозами прогнозують на 30 червня.

1 липня має бути похмуро, але без опадів.

Після цього дощі з грозою будуть кожного дня від 2 до 4 липня.

У середу, 30 червня, вітер буде найсильнішим — 5 – 10 метрів за секунду.

У наступні до 4 липня швидкість вітру сягатиме 3 – 8 метрів за секунду.

Яку погоду чекати на вихідні 3 та 4 липня

У ці дні прогноз синоптиків також не надто втішний. На заваді хорошого відпочинку можуть стати грози, які продовжаться.

Однак трішки зменшиться температура. Вона становитиме 25 градусів у день. Тому буде комфортніше тим, хто погано переносить спеку.

Але на прогулянку слід брати водостійке взуття та парасольки, оскільки саме в ці дні буде найбільше опадів. За даними Gismeteo, в суботу та неділю дощитиме від 6 ранку до ночі.



Погода в Одесі 3 липня / Таблиця Gismeteo

Зверніть увагу! 29 квітня оголосили перший рівень небезпечності у всіх областях країни. Це пов'язано з тим, що синоптики попередили про погіршення погодних умов на всій території України. Прогнозують грози та град. Негода частково має оминути тільки південні області.