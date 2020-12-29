Синоптики спрогнозували погоду у перші дні січня 2021 року. Як виявилось, в Україну прийде похолодання та дощі. Якою буде погода на Новий рік – читайте далі.

Водночас температура повітря опуститься незначно. Дані оприлюднив Український гідрометцентр.

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► Перші дні 2021 року

На Заході 1 січня падатиме мокрий сніг, а всю країну накриють дощі, окрім таких регіонів:

Схід;

Крим.

Температура буде такою ж, як і в останні дні 2020 року – приблизно 10 градусів тепла.

Водночас 2 та 3 січня ситуація в країні значно зміниться. Вже не дощитиме, погода буде сухою, однак буде також помірна хмарність.

2 січня по країні буде 2 – 8 градусів тепла, а у Криму сягатиме 11 градусів. Вночі буде холодніше – приблизно 0 градусів.

Вже 3 січня тепло покидатиме країну, температура знизиться ще на кілька градусів. Вночі будуть заморозки. Варто зазначити, що тепла погода збережеться лише на Закарпатті та у Криму.

► Останні дні 2020 року

Як зазначили синоптики, останні дні 2020 року будуть дуже теплими. Температура сягатиме 10 градусів тепла. На Півдні буде ще тепліше.

Водночас на Сході буде прохолодно – приблизно 0 градусів. Дощитиме у таких регіонах: