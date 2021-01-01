Після Різдва в Україну сунуть морози: прогноз на першу половину січня
Різдво 2021 року в Україні буде незвичним і по-весняному теплою. Натомість одразу після свята вдарять морози, та вони затримаються в нашій країні ненадовго.
Прогноз погоди на першу половину січня 2021 року наводять Укрінформ і ТСН з посиланням на Укргідрометцентр.
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Прогноз на Різдво 2021
- Сам період святкування 7 – 8 січня буде доволі теплим, як на середину зими.
- Найтепліше вже звично буде на півдні. Тут протягом дня температура не доходитиме до "мінусів" – +1...+7 градусів.
- На решті території України дещо холодніше – -3...+3 градуси. Дещо відчуватиметься зима вночі – -6...0 градусів.
- Разом з цим у різних регіонах варто готуватися до мокрого снігу з дощем.
Погода після Різдва
- У вихідні 9 – 10 січня зима почне нагадувати про себе. В Україну вторгнеться холодне повітря, яке затримається приблизно на тиждень до наступних вихідних.
- Похолодання буде різким і відчутним, а вночі подекуди температура опускатиметься до -15...-10 градусів.
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