Різдво 2021 року в Україні буде незвичним і по-весняному теплою. Натомість одразу після свята вдарять морози, та вони затримаються в нашій країні ненадовго.

Прогноз погоди на першу половину січня 2021 року наводять Укрінформ і ТСН з посиланням на Укргідрометцентр. Цікаво Яку погоду обіцяють у січні: свіжий прогноз Прогноз на Різдво 2021 Сам період святкування 7 – 8 січня буде доволі теплим, як на середину зими.

Найтепліше вже звично буде на півдні. Тут протягом дня температура не доходитиме до "мінусів" – +1...+7 градусів.

На решті території України дещо холодніше – -3...+3 градуси. Дещо відчуватиметься зима вночі – -6...0 градусів.

Разом з цим у різних регіонах варто готуватися до мокрого снігу з дощем. Погода після Різдва У вихідні 9 – 10 січня зима почне нагадувати про себе. В Україну вторгнеться холодне повітря, яке затримається приблизно на тиждень до наступних вихідних.

Похолодання буде різким і відчутним, а вночі подекуди температура опускатиметься до -15...-10 градусів. Більше про погоду на різноманітні свята й не тільки – читайте за посиланням.