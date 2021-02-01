Під час останньої сесії Верховної Ради кількість схвалених законів зменшилась майже удвічі, а кількість голосувань – втричі. Крім цього, провели на третину менше засідань парламенту.

Джерело: Комітет виборців України Так, відзначили, що протягом вересня 2020 року – січня 2021 продуктивність парламенту впала. Читайте також Зарплати у держкомпаніях розсекретять: Рада зробила перший крок Які результати 4 сесії Ради Нардепи 28 днів працювали в сесійному форматі. Тобто на третину меншу, ніж на попередній 3 сесії (лютий – липень 2020 року). Тоді робочих днів було 39, а на 2 сесії – 36.

Протягом 4 сесії прийняли 110 законів. На 3 – схвалили 181 закон, на 2 сесії – 215.

Зменшилась і кількість зареєстрованих законопроєктів. Під час 4 сесії зареєстрували 934 проєкти, під час 3 – 1416 проєктів, 2 – 1003.

Втричі знизилась загальна кількість проведених голосувань. На 4 сесії провели 1073 голосувань, на 3 – 2981, на 2 – 1814. Чому продуктивність впала Голова КВУ Олексій Кошель виокремив 2 причини падіння показників роботи парламенту: За його словами, парламент ніби випав зі структури влади. Відтак у ручному режимі приймали рішення щодо призначення виконувача обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка, а також рішення щодо боротьби з коронавірусом.

На роботу парламенту негативно вплинула ситуація із коронавірусом серед нардепів. Проте Кошель стверджує, що замість того, аби наздогнати втрачений темп, народні депутати фактично продовжили собі різдвяні відпустки, попрацювавши в січні лише 4 сесійні дні. До речі Найшвидша істота не гепард, а депутати, які перефарбовуються, – Зеленський