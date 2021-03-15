Ціни ростуть? Так. Інфляція дійсно прискорюється. Причому, в першу чергу, це стосується продуктів харчування. Далі читайте російською.

Почему?

Во-первых, это общемировой тренд. Резкий рост стоимости продуктов питания сейчас захватил развивающиеся страны. С одной и той же проблемой сталкиваются в России и Бразилии, Турции и Украине. Почему это происходит? Как ни странно, потому что американцы печатают деньги. Но инфляция приходит не в США, а экспортируется в развивающиеся страны. Не справедливо? Возможно. Но правда.

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Что происходит?

Часть денег, которыми с вертолета закидывают американцев власти идут на фондовые рынки. В результате, мы наблюдаем резкий рост стоимости на рынке акций и на сырьевых рынках. Это касается руды и металла и агропродукции. К примеру, цены на пшеницу выше почти на 40% чем год назад.

А сейчас мы еще и видим, что цены на нефть начали расти. И если год назад нефть падала и это помогало замедлению инфляции, то сейчас нефть растет и эффект обратный.

Влияния на данный процесс украинские власти, практически, не имеют.

В итоге, курица, которая несет яйца, кушает корма, которые подорожали почти на 50%. И яйца становятся дороже. Не золотыми, конечно, но дорогими. И также и с другими продуктами. В яйцах есть еще чисто украинская история. А именно тот факт, что почти половину рынка производства яиц занимал холдинг Бахматюка. Который выстроил свои агробизнесы по принципу финансовой пирамиды, забыв отдать инвесторам миллиарды долларов долга. Сейчас эта самая пирамида разрушается, что приводит к загибанию производителя. В результате, меньше яиц попадает на рынок. Импортировать яйца сложновато, вот и дополнительный повод для роста цен.

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Но это история с яйцами, которая просто заостряет существующую тенденцию. Да и исторически цены на яйца в Украине ходят то вверх, то вниз, достаточно резво. Просто люди обращают внимание на то, когда цены растут и не замечают, когда цены падают. Это психология. Так происходит не только с яйцами.

Что ускоряет инфляцию?

Второй фактор, который ускоряет инфляцию в Украине – это популизм. Неоправданно резкий рост минимальной зарплаты также будет способствовать ускорению инфляции. В Украине в принципе резкий рост доходов населения, который наблюдается с 2016 года, традиционно толкал вверх инфляцию. Несмотря на крики популистов, доходы украинцев действительно растут и растут постоянно.

В том числе немаловажную роль сыграл безвиз, потому что украинский работодатель начал конкурировать с польским и был вынужден повышать зарплаты. В итоге, сегодня долларовая средняя зарплата в Украине на максимальном уровне за всю историю.

Второй индикатор, если вы не верите статистике средних зарплат – это динамика розничной торговли. Ритейл в Украине постоянно растет. И как только в прошлом году снимались малейшие ограничения, украинцы бежали в магазины. Помогает тут еще и тот факт, что без внешнего туризма, который был очень ограничен в прошлом году, в стране остались около 4 млрд долларов. В результате, за прошлый год гривневые депозиты украинцев в банках выросли на 25%! Это очень существенный рост. Все это приводит к росту давления на цены со стороны покупателей. Много денег и продавцы не боятся повышать цены.

Чего ждать дальше и где искать лекарства?

В результате, после рекордно низкой инфляции прошлого года, в этом году ожидается ускорение рост цен. Пока что оценки аналитиков говорят о том, что цены должны вырасти на 6-7% по итогам года, с замедлением прироста во втором полугодии. Это умеренно высоко, но не критично. Аналитики ожидают замедление инфляции потому как факторы, которые давят на цены, должны будут исчерпать себя. Тот же шок сырьевых цен. И главное тут чтобы не скакнули резко вверх инфляционные ожидания. И чтобы правительство сдерживало себя и не запускало механизм эмиссии. Потому что тогда добавится новый фактор, фактор курса и инфляция может выйти из под контроля.

Именно поэтому так важно, чтобы Нацбанк сохранял независимость. И повышал ставку, когда это надо. Работая с теми самыми инфляционными ожиданиями. Именно поэтому так важно сохранять сотрудничество с МВФ, что обеспечит нам доступ к внешним рынкам и сохранит курсовую стабильность. Пока мы еще стоим у того камня, где написано "налево пойдешь инфляцию остановишь" и "направо пойдешь больно будет". Выбор как всегда за украинцами.

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Так что цены на яйца напрямую зависят от того, найдут ли украинские политики у себя политическую волю выполнить программу МВФ. Цены на еду зависят от того, сможет ли Украина очистить свою судебную систему или под разговоры о внешнем управлении провалит судебную реформу, не получит программу МВФ, а получит рост цен.

Вот и все. И нет причин для паники.