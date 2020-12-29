Продовження особливого статусу Донбасу: закон набув чинності
Закон про продовження особливого статусу Донбасу набув чинності. Наразі він діятиме до 31 грудня 2020 року.
Раніше ініціативу підписав президент Володимир Зеленський. Тепер закон опублікували у газеті "Голос України". Одразу після оприлюднення він набув чинності.
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Рада схвалила продовження закону 15 грудня. Це рішення підтримали 304 нардепи. Раніше у парламенті заявляли, що продовження потрібне, аби представники України на перемовинах у Мінську могли спокійно продовжити роботу. В українській делегації Тристоронньої контактної групи вважали, що такий крок – позитивний.
Закон про особливий статус Донбасу: що відомо
- Закон ухвалили ще у вересні 2014 року. Відтоді його постійно продовжували.
- Ініціатива передбачає особливий порядок місцевого самоврядування на окупованих територіях. Однак він почне діяти лише після виведення з України російських військ.
- Так, Україна має отримати повний контроль над своїми територіями, а бойовики мають припинити вогонь.
- Після цього на Донбасі потрібно провести вибори.
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