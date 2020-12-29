Закон про продовження особливого статусу Донбасу набув чинності. Наразі він діятиме до 31 грудня 2020 року.

Раніше ініціативу підписав президент Володимир Зеленський. Тепер закон опублікували у газеті "Голос України". Одразу після оприлюднення він набув чинності.

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Рада схвалила продовження закону 15 грудня. Це рішення підтримали 304 нардепи. Раніше у парламенті заявляли, що продовження потрібне, аби представники України на перемовинах у Мінську могли спокійно продовжити роботу. В українській делегації Тристоронньої контактної групи вважали, що такий крок – позитивний.

Закон про особливий статус Донбасу: що відомо