Продовжать брати українців у заручники, – Шиба про конкурс щодо посад у ВРП

З 9 по 11 березня 2021 року заплановано Всеукраїнський з'їзд суддів, що відбудеться у Будинку профспілок на Майдані Незалежності. 291 суддя з усієї України обиратиме 4 членів Вищої ради правосуддя.

Деякі з потенційних членів ВРП згодом можуть почати обирати та звільняти інших суддів зі всієї країни. Про це у своєму блозі "Честь і НЕчесть" розповіла виконавча директорка громадської організації Фундація DEJURE Ірина Шиба.

Читайте повний текст блогу Вирок через автопробіг до Межигір'я: судді Майдану можуть отримати посади у ВРП

Вона пояснила, що серед делегатів З'їзду чимало суддів Майдану, які ухвалювали сумнівні рішення.

Для того, щоб на посади членів ВРП не потрапили судді Майдану, ми маємо сформувати незалежну конкурсну комісію, яка проведе реальну перевірку кандидатів на доброчесність та компетентність,

– наголосила Ірина Шиба.

За словами виконавчої директорки Фундації DEJURE, саме відповідна комісія за участі міжнародних експертів допомогла відібрати суддів Вищого антикорупційного суду, які не бояться виносити законні рішення проти чиновників та інших суддів.

Що вимагатимуть громадяни

Зранку 9 березня під Будинком профспілок зберуться люди, яким набридло свавільне правосуддя, пояснила Шиба. Вона додала, що громадяни вимагатимуть проведення справжньої судової реформи через перезапуск Вищої ради правосуддя за вирішальної ролі міжнародних експертів.

"Якщо цього не відбудеться — судді продовжать брати українців у заручники своїми свавільними рішеннями, як це сталось у справі Сергія Стерненка", – зазначила Ірина Шиба.

23 лютого 2021 року одеського активіста Сергія Стерненка засудили до 7 років 3 місяців в'язниці. Згодом Стерненко подав апеляцію до суду, він просить скасувати вирок, який "є не тільки абсурдним та незаконним, а і є інструментом політичної розправи".

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