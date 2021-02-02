Продаж заводу "Коктебель": прокуратуру Криму просять розібратися

В окупованому Криму незаконно продали винний завод "Коктебель". Тож прокуратурі півострова доручили розібратись із цим.
Джерело: Представництво Президента в АР Крим
Необхідно захистити економічні активи, контроль над якими тимчасово втратили через окупацію півострова.
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Відтак прокуратура Криму повинна надати відповідну правову оцінку та додати відомості до наявних кримінальних проваджень.
До слова, після 2014 року ТОВ "КД Коктебель" перереєстрували відповідно до окупаційного законодавства Росії на ООО "КД Коктебель".