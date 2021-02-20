Міністерство юстиції розпочало продаж українських в'язниці, які не експлуатуються. На аукціон вже виставили Ірпінський виправний центр, що на Київщини. Стартова ціна становить понад 220 мільйонів гривень.

Що збудуть на місці в'язниць

Міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю сказав, що продаж в'язниць має великий попит серед підприємців. За його словами, тюрма – це великий будівельний майданчик, до якого підведена інфраструктура – світло, газ, каналізація, вода і так далі.

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"На місці в'язниці можуть збудувати завод, іноді – житлові комплекси, ТРЦ, спортзали, комплекси різнопланового характеру. Будь-яка "заморожена" в'язниця піде на продаж, таких понад 20 штук", – заявив він.

Коли розпочнеться аукціон

По кожній з них вже були звернення, люди просили подивитися, цікавлять, коли буде виставлено на аукціон,

– сказав Малюська.

На аукціон в'язниці Мін'юст виставить продовж кількох років. Міністр додав: "Перший аукціон вже стартував, на початку березня ще 2 стартуватиме, ближче до літа – ще кілька".

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