Спортзали, ТРЦ або житлові комплекси: Малюська сказав, у що можуть перетворитись СІЗО
Міністерство юстиції розпочало продаж українських в'язниці, які не експлуатуються. На аукціон вже виставили Ірпінський виправний центр, що на Київщини. Стартова ціна становить понад 220 мільйонів гривень.
Джерело:24 канал
Що збудуть на місці в'язниць
Міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю сказав, що продаж в'язниць має великий попит серед підприємців. За його словами, тюрма – це великий будівельний майданчик, до якого підведена інфраструктура – світло, газ, каналізація, вода і так далі.
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"На місці в'язниці можуть збудувати завод, іноді – житлові комплекси, ТРЦ, спортзали, комплекси різнопланового характеру. Будь-яка "заморожена" в'язниця піде на продаж, таких понад 20 штук", – заявив він.
Коли розпочнеться аукціон
По кожній з них вже були звернення, люди просили подивитися, цікавлять, коли буде виставлено на аукціон,
– сказав Малюська.
На аукціон в'язниці Мін'юст виставить продовж кількох років. Міністр додав: "Перший аукціон вже стартував, на початку березня ще 2 стартуватиме, ближче до літа – ще кілька".
Продаж в'язниць в Україні: що про це відомо
- На продаж виставлятимуть ті в'язниці, які не використовуються, але Мін'юст витрачає гроші на їх утримання. Пізніше планують продати СІЗО і в центрах міст.
- За отримані від продажу гроші, побудують нові в'язниці в промисловій зоні або за містами.
- В'язниці продаватимуть на електронних аукціонах через майданчик ProZZorro.Продажі.
- Потенційні покупці матимуть можливість оглянути СІЗО.
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