Укрзалізниця призупиняє висадку та посадку пасажирів на Буковині та Житомирщині
Чернівецька та Житомирська області через несприятливу епідеміологічну ситуацію потрапили до червоної зони карантину. Через введення жорстких обмежень, Укрзалізниція припиняє в цих регіонах висадку та посадку пасажирів з 7 березня.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Про це повідомила в коментарі пресслужба Укрзалізниці. На такий крок компанія іде через рішення Державної комісії з ТЕБ та НС.
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Заборона діятиме з 7 до 12 березня
Поки що заборона на продаж квитків до Чернівецької та Житомирської областей діятиме з 7 до 12 березня. Також можливо, що термін дії цього обмеження ще продовжать.
Не вдасться сісти на потяг або зійти з нього у цей час пасажирам з вже купленими квитками. Люди, проте, можуть їхати до станцій за маршрутом слідування, якщо вони – не у червоній зоні.
Наголошуємо, що до 6 березня включно всі пасажири з отриманими квитками зможуть безперешкодно дістатися місця призначення залізницею. Також обмеження не стосуватимуться пасажирів, чиї рейси розпочнуться о 00:00 7 березня і завершаться вже під час дії обмежень,
– зазначили в Укрзалізниці.
Якщо буде потреба для доставки людей з зони карантину, сказали у компанії, то можливо організовуватимуть спецрейси.
Що відомо про введення червоної зони на Житомирщині та Буковині
- У Житомирській області обмеження червоної зони розпочнуть діяти з 3 березня.
- У Чернівецькій області це вже зробили з 1 березня 2021.
- У регіоні буде заборонена робота закладів громадського харчування, виняток – на винос.
- Зупинять роботу ТРЦ та розважальних закладів, непродовольчих магазинів.
- Не працюватимуть спортзали, фітнес-клуби, басейни.
- Навчальні заклади – на дистанційному навчанні.
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