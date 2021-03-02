Чернівецька та Житомирська області через несприятливу епідеміологічну ситуацію потрапили до червоної зони карантину. Через введення жорстких обмежень, Укрзалізниція припиняє в цих регіонах висадку та посадку пасажирів з 7 березня.

Про це повідомила в коментарі пресслужба Укрзалізниці. На такий крок компанія іде через рішення Державної комісії з ТЕБ та НС.

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Заборона діятиме з 7 до 12 березня

Поки що заборона на продаж квитків до Чернівецької та Житомирської областей діятиме з 7 до 12 березня. Також можливо, що термін дії цього обмеження ще продовжать.

Не вдасться сісти на потяг або зійти з нього у цей час пасажирам з вже купленими квитками. Люди, проте, можуть їхати до станцій за маршрутом слідування, якщо вони – не у червоній зоні.

Наголошуємо, що до 6 березня включно всі пасажири з отриманими квитками зможуть безперешкодно дістатися місця призначення залізницею. Також обмеження не стосуватимуться пасажирів, чиї рейси розпочнуться о 00:00 7 березня і завершаться вже під час дії обмежень,

– зазначили в Укрзалізниці.

Якщо буде потреба для доставки людей з зони карантину, сказали у компанії, то можливо організовуватимуть спецрейси.

Що відомо про введення червоної зони на Житомирщині та Буковині

У Житомирській області обмеження червоної зони розпочнуть діяти з 3 березня.

У Чернівецькій області це вже зробили з 1 березня 2021.

У регіоні буде заборонена робота закладів громадського харчування, виняток – на винос.

Зупинять роботу ТРЦ та розважальних закладів, непродовольчих магазинів.

Не працюватимуть спортзали, фітнес-клуби, басейни.

Навчальні заклади – на дистанційному навчанні.

Що відомо про адаптивний карантин / Інфографіка 24 каналу