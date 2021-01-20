Франшизу українського гумористичного шоу "Ліга сміху" продали Росії – державі, з якою Україна воює вже 7 рік. В українському суспільстві через це спалахнув скандал. Він може погано вплинути на політичну кар'єру президента Володимира Зеленського, який пов'язаний з "Кварталом 95".

Погіршує ситуацію ще й те, що ні Володимир Зеленський, на "Квартал 95" не прокоментували ситуацію з продажем. Про це в ефірі 24 каналу сказав політолог Олег Саакян.

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Чому мовчить президент

Як зазначив Саакян, скандал з "Лігою сміху" українці будуть ще довго згадувати Зеленському. Ба більше, його напряму пов'язують з цим.

Мовчання самого Зеленського буде бити по ньому прямо. Це буде прямо з ним асоціюватись. Ця ситуація не вщухне завтра. Її пам'ятатимуть доволі довго і вона потребуватиме реакції від Зеленського,

– сказав політолог.

Саакян наголосив, що дивно виглядає, коли компанія не захищає себе репутаційно, передаючи права на дистриб'юцію. "Дистриб'юція до країни-агресора може вдарити не тільки по пану Зеленському, а й по українській компанії "Квартал 95". Вона зараз зазнає серйозних іміджевих травм, що буде мати наслідки і в доходах, і в похідних від того речах", – підсумував експерт.

Водночас політолог наголосив, що з російського боку купівля виглядає, як "добре продумана тролінгова інформаційна спецоперація". Такий висновок можна зробити навіть через те, що тепер на російське шоу запрошують команди з окупованої території та материкової території Україні

Що означає мовчання "Кварталу 95"

За словами Саакяна, якщо дійсно шведська компанія-дистриб'ютор самостійно продала франшизу – "Квартал 95" все одно повинен був виправдатись.

Якщо вони мовчать – значить погоджуються. Тому таке мовчання більш промовисте,

– запевнив Саакян.

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