Продавали секретну інформацію силових відомств: СБУ викрила групу посадовців

Джерело:СБУ
Кіберфахівці Служби безпеки України заблокували незаконну схему, яку організували посадовці держструктур. Вони продавали замовникам інформацію силових відомств з обмеженим доступом.
Оперативники спецслужби задокументували, що учасники групи систематично "знімали" інформацію з баз даних підрозділів Міністерства внутрішніх справ, Державної міграційної, податкової та прикордонної служб.
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Триває досудове слідство у межах кримінального провадження. Наразі встановлюють людей, причетних до організації незаконної схеми.
СБУ викрила групу посадовців, яка продавала секретну інформацію / Фото СБУ