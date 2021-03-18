Продавали секретну інформацію силових відомств: СБУ викрила групу посадовців

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Джерело:

СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки України заблокували незаконну схему, яку організували посадовці держструктур. Вони продавали замовникам інформацію силових відомств з обмеженим доступом.

Оперативники спецслужби задокументували, що учасники групи систематично "знімали" інформацію з баз даних підрозділів Міністерства внутрішніх справ, Державної міграційної, податкової та прикордонної служб.

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Що дізналися фахівці СБУ

  • Викрадену інформацію з обмеженим доступом зловмисники продавали замовникам.
  • СБУ задокументувала причетність до цієї організації співробітників правоохоронних органів та структур контролю.
  • У робочих кабінетах та будинках зловмисників провели 6 обшуків – у Київській, Херсонській та Кіровоградській областях.

Що вилучили під час слідчих дій

  • ноутбуки;
  • банківські картки;
  • роздруківки незаконних витягів з баз даних;
  • та інші носії доказів протиправної діяльності.

Як подальші кроки правоохоронців

Триває досудове слідство у межах кримінального провадження. Наразі встановлюють людей, причетних до організації незаконної схеми.


СБУ викрила групу посадовців, яка продавала секретну інформацію / Фото СБУ