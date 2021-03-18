Продавали секретну інформацію силових відомств: СБУ викрила групу посадовців
Кіберфахівці Служби безпеки України заблокували незаконну схему, яку організували посадовці держструктур. Вони продавали замовникам інформацію силових відомств з обмеженим доступом.
Джерело:СБУ
Оперативники спецслужби задокументували, що учасники групи систематично "знімали" інформацію з баз даних підрозділів Міністерства внутрішніх справ, Державної міграційної, податкової та прикордонної служб.
Читайте також Пропонували іноземцям заробити: СБУ заблокувала масштабну схему псевдоброкерів
Що дізналися фахівці СБУ
- Викрадену інформацію з обмеженим доступом зловмисники продавали замовникам.
- СБУ задокументувала причетність до цієї організації співробітників правоохоронних органів та структур контролю.
- У робочих кабінетах та будинках зловмисників провели 6 обшуків – у Київській, Херсонській та Кіровоградській областях.
Що вилучили під час слідчих дій
- ноутбуки;
- банківські картки;
- роздруківки незаконних витягів з баз даних;
- та інші носії доказів протиправної діяльності.
Як подальші кроки правоохоронців
Триває досудове слідство у межах кримінального провадження. Наразі встановлюють людей, причетних до організації незаконної схеми.
СБУ викрила групу посадовців, яка продавала секретну інформацію / Фото СБУ
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter