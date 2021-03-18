Продавали секретну інформацію силових відомств: СБУ викрила групу посадовців 16:30 - Читать новость на русском Продавали секретну інформацію силових відомств: СБУ викрила групу посадовців / Фото СБУ Кіберфахівці Служби безпеки України заблокували незаконну схему, яку організували посадовці держструктур. Вони продавали замовникам інформацію силових відомств з обмеженим доступом. Джерело: СБУ Оперативники спецслужби задокументували, що учасники групи систематично "знімали" інформацію з баз даних підрозділів Міністерства внутрішніх справ, Державної міграційної, податкової та прикордонної служб. Читайте також Пропонували іноземцям заробити: СБУ заблокувала масштабну схему псевдоброкерів Що дізналися фахівці СБУ Викрадену інформацію з обмеженим доступом зловмисники продавали замовникам.

СБУ задокументувала причетність до цієї організації співробітників правоохоронних органів та структур контролю.

структур контролю. У робочих кабінетах та будинках зловмисників провели 6 обшуків – у Київській, Херсонській та Кіровоградській областях. Що вилучили під час слідчих дій ноутбуки;

банківські картки;

роздруківки незаконних витягів з баз даних;

та інші носії доказів протиправної діяльності. Як подальші кроки правоохоронців Триває досудове слідство у межах кримінального провадження. Наразі встановлюють людей, причетних до організації незаконної схеми.

СБУ викрила групу посадовців, яка продавала секретну інформацію / Фото СБУ

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