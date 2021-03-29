Проблемне сусідство: що робити, коли вдома шумно – опитування серед українців

Джерело:24 канал
Сусіди можуть бути хорошими друзями або ж ще тими ворогами. Життя перетворюється на справжнє випробування, коли за стіною мешкають галасливі люди.
Сусіди можуть голосно грати на гітарі, бігати, робити ремонт о 7 ранку у вихідний день. Іноді з ними можна домовитися, а є такі, що абсолютно не реагують на прохання і зауваження.
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Згідно із законом у житлових приміщеннях допустимий максимальний рівень шуму:
Для прикладу, 35 децибелів – це цокання настінного годинника, 45 децибелів – звук звичайної розмови. Таких правил насправді дотримуватися складно, особливо, якщо мовиться про ремонт.
Журналісти опитали українців у Києві, Вінниці, Кропивницькому, Тернополі та Маріуполі. Переважно люди відповідали, що завершують конфлікт із сусідами через шум – мирно, тобто без поліції.
Декілька опитаних запевнили, що у випадках, коли у будинку чути шум – можуть спокійно зробити зауваження й попросити бути тихіше. Однак трапляться випадки, коли без поліції не обійтись.
Люди, яких опитали на вулиці, підіймали тему ремонту. Із власного досвіду вони поділились, що сусіди ставились до таких дій з розумінням, тому до правоохоронних органів не доходило.
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Вони наголосили, що розуміють сусідів, які ремонтують оселі й у вихідні, хоча це викликає незручності. Мовляв, інший час вибрати справді важко.
Декілька людей зізнались, що й самі створюють шум, який може заважати сусідам. Зокрема, мовиться про музикантів й людей, які вже закінчили ремонт оселі.Довідка. За перевищення дозволеного рівня шуму, в Україні передбачений штраф у розмірі від 80 до 255 гривень.
Також серед опитаних були люди, які прокоментували шум, який створювали під час святкувань. "Якщо шумлять, бо відзначають якесь свято – привітаю і попрошу тихіше", – пожартувала одна з опитаних жінок.