Сусіди можуть бути хорошими друзями або ж ще тими ворогами. Життя може стати нестерпним, коли за стіною мешкають галасливі люди.

Сусіди можуть голосно грати на гітарі, бігати, робити ремонт о 7 ранку у вихідний день. Іноді з ними можна домовитися, а є такі, що абсолютно не реагують на прохання і зауваження.

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Згідно із законом у житлових приміщеннях допустимий максимальний рівень шуму:

вдень – це 55 децибелів;

вночі – 45.

Для прикладу, 35 децибелів – це цокання настінного годинника, 45 децибелів – звук звичайної розмови. Таких правил насправді дотримуватися складно, особливо, якщо мовиться про ремонт.

Що робити з гучними сусідами

Журналісти опитали українців у Києві, Вінниці, Кропивницькому, Тернополі та Маріуполі. Переважно люди відповідали, що завершують конфлікт із сусідами через шум – мирно, тобто без поліції.

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Якщо інцидент трапився після 22:00 – варто звернутись у поліцію.



Також можна написати колективну заяву безпосередньо до дільничого інспектора. У Міністерстві юстиції України рекомендують спробувати самостійно повідомити сусіду, що він створює забагто шуму.Якщо інцидент трапився після 22:00 – варто звернутись у поліцію.Також можна написати колективну заяву безпосередньо до дільничого інспектора.

Декілька опитаних запевнили, що у випадках, коли у будинку чути шум – можуть спокійно зробити зауваження й попросити бути тихіше. Однак трапляться випадки, коли без поліції не обійтись.

Як українці реагують на ремонт

Люди, яких опитали на вулиці, підіймали тему ремонту. Із власного досвіду вони поділились, що сусіди ставились до таких дій з розумінням, тому до правоохоронних органів не доходило.

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Вони наголосили, що розуміють сусідів, які ремонтують оселі й у вихідні, хоча це викликає незручності. Мовляв, інший час вибрати справді важко.

Чи зауважують українці власний шум

Декілька людей зізнались, що й самі створюють шум, який може заважати сусідам. Зокрема, мовиться про музикантів й людей, які вже закінчили ремонт оселі.

Довідка. За перевищення дозволеного рівня шуму, в Україні передбачений штраф у розмірі від 80 до 255 гривень.

Також серед опитаних були люди, які прокоментували шум, який створювали під час святкувань. "Якщо шумлять, бо відзначають якесь свято – привітаю і попрошу тихіше", – пожартувала одна з опитаних жінок.