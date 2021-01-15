Проблеми з травленням: найпростіші методи захистити шлунок
Пам'ятайте про натуральні трави та спеції. Як це може допомогти вашій травній системі?
Їх можна приймати, щоб усунути печію, здуття живота, нудоту, спазми в животі, при порушеній моториці кишківника.
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Що допоможе травній системі?
Трави та тарв'яні суміші:
- м'ята зменшує вздуття живота, має жовчогінний ефект;
- ромашка знімає спазми шлунку, зменшує печію, метеоризм;
- меліса покращує роботу шлунку та aпетит;
- лопух покращує роботу кишківника, очищає ШКТ;
- шкірка лимону стимулює секрецію травних соків.
Спеції:
- імбир покращує травлення, проти нудоти кардамон помагає при метеоризмі, покращує травлення;
- куркума жовчогінний ефект, покращує апeтит;
- кріп покращує травлення, регулює моторику;
- кмин зменшує спазми та метеоризм.
Частину з них ми вживаємо в стравах, додаючи для аромату і смаку. І це набагато корисніше ніж приправи в пакетах з штучними добавками. Трави та спеції також застосовують в лікарських засобах, що підтверджує їх лікувальний ефект.
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Використовуйте їх як допоміжні засоби для покращення травлення, вони можуть бути корисними при його розладах.
Джерело: Facebook
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