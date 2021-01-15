Пам'ятайте про натуральні трави та спеції. Як це може допомогти вашій травній системі?

Їх можна приймати, щоб усунути печію, здуття живота, нудоту, спазми в животі, при порушеній моториці кишківника.

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Що допоможе травній системі?

Трави та тарв'яні суміші:

м'ята зменшує вздуття живота, має жовчогінний ефект;

зменшує вздуття живота, має жовчогінний ефект; ромашка знімає спазми шлунку, зменшує печію, метеоризм;

знімає спазми шлунку, зменшує печію, метеоризм; меліса покращує роботу шлунку та aпетит;

покращує роботу шлунку та aпетит; лопух покращує роботу кишківника, очищає ШКТ;

покращує роботу кишківника, очищає ШКТ; шкірка лимону стимулює секрецію травних соків.

Спеції:

імбир покращує травлення, проти нудоти кардамон помагає при метеоризмі, покращує травлення;

покращує травлення, проти нудоти кардамон помагає при метеоризмі, покращує травлення; куркума жовчогінний ефект, покращує апeтит;

жовчогінний ефект, покращує апeтит; кріп покращує травлення, регулює моторику;

покращує травлення, регулює моторику; кмин зменшує спазми та метеоризм.

Частину з них ми вживаємо в стравах, додаючи для аромату і смаку. І це набагато корисніше ніж приправи в пакетах з штучними добавками. Трави та спеції також застосовують в лікарських засобах, що підтверджує їх лікувальний ефект.

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Використовуйте їх як допоміжні засоби для покращення травлення, вони можуть бути корисними при його розладах.

Джерело: Facebook