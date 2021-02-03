Проблеми Портнова не було б, якби СБУ перевірила дані про агента Росії "Казбека", – генерал СБУ

Судові рішення на користь колишнього соратника Віктора Януковича Андрія Портнова збурили українське суспільство. Та цієї проблеми не виникло б, якби раніше спецслужби перевірили інформацію "Миротворця" про російського агента "Казбека".

Джерело: "5 канал"

Про це нагадав колишній заступник керівника Служби безпеки України у 2014 – 2015 роках та генерал-майор СБУ Віктор Ягун. Він натякнув, що агент Росії "Казбек" – це саме одіозний юрист Андрій Портнов.

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Що сказав Ягун про Портнова

Генерал СБУ зауважив, що Андрій Портнов – юрист, який добре знає, що робить. Інша справа – чому спецслужби не перевірили інформацію про ймовірну роботу Портнова на Росію.

Ми забули про розслідування "Миротворця" щодо так званого агента "Казбека". Що має робити спецслужба? Вона має перевірити цю інформацію і дати свій аналіз,

– сказав Ягун.

Мовиться про інформацію з "Миротворця", оприлюднену в жовтні 2020: там вказано, що Портнов є кремлівським агентом, який спілкувався ще у 2014 році з автором проєкту "Новоросія" Владиславом Сурковим із Росії. Спілкування, ясна річ, було анонімним – від імені "Казбека Рашидовича".

Чи дійсно "Казбек" – це Портнов? Наразі ми цього не знаємо. А от якби правоохоронці перевірили цю інформацію раніше, наполягає Віктор Ягун, то сьогодні "проблеми Портнова не було б".

Генерал наголосив, що спецслужби та влада недопрацьовують у царині виявлення російської підривної діяльності в Україні.

І це стосується не тільки Андрія Портнова, а й інформації щодо осіб, звинувачених США як можливих російських агентів – Андрія Деркача і компанію. СБУ мала б втрутитися в цю проблему – бо це українські громадяни,

– підсумував генерал-майор СБУ.

Коротко про скандальні судові рішення на користь Портнова

19 січня за позовом Портнова Окружний адмінсуд Києва заборонив Київській міській адміністрації відзначати річниці днів народжень деяких українських діячів. Зокрема, Юрія Липи, Володимира Кубійовича, Уласа Самчука, Андрія Мельника та інших. Соратник Януковича стверджує, що ці люди "співпрацювали з нацистами".

26 січня стало відомо, що суд також за позовом Портнова зобов'язав Міносвіти переглянути підручники з історії України щодо висвітлення подій Революції Гідності. Мовляв, у тих підручниках історія з 2013 року викладена однобічно та з вигадуванням фактів.