Судові рішення на користь колишнього соратника Віктора Януковича Андрія Портнова збурили українське суспільство. Та цієї проблеми не виникло б, якби раніше спецслужби перевірили інформацію "Миротворця" про російського агента "Казбека".
Джерело: "5 канал"
Про це нагадав колишній заступник керівника Служби безпеки України у 2014 – 2015 роках та генерал-майор СБУ Віктор Ягун. Він натякнув, що агент Росії "Казбек" – це саме одіозний юрист Андрій Портнов.
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Генерал СБУ зауважив, що Андрій Портнов – юрист, який добре знає, що робить. Інша справа – чому спецслужби не перевірили інформацію про ймовірну роботу Портнова на Росію.
Ми забули про розслідування "Миротворця" щодо так званого агента "Казбека". Що має робити спецслужба? Вона має перевірити цю інформацію і дати свій аналіз,
– сказав Ягун.
Мовиться про інформацію з "Миротворця", оприлюднену в жовтні 2020: там вказано, що Портнов є кремлівським агентом, який спілкувався ще у 2014 році з автором проєкту "Новоросія" Владиславом Сурковим із Росії. Спілкування, ясна річ, було анонімним – від імені "Казбека Рашидовича".
Генерал наголосив, що спецслужби та влада недопрацьовують у царині виявлення російської підривної діяльності в Україні.
І це стосується не тільки Андрія Портнова, а й інформації щодо осіб, звинувачених США як можливих російських агентів – Андрія Деркача і компанію. СБУ мала б втрутитися в цю проблему – бо це українські громадяни,
– підсумував генерал-майор СБУ.