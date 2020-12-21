Фінальний законопроєкт щодо Конституційного суду зареєстрували у Раді. Для ухвалення рішень Великою палатою КСУ потрібно 12 голосів суддів замість 10. Втім, прийняття цього закону не означає повний вихід з конституційної кризи.

Нардеп фракції "Голос" і член робочої групи з розв'язання конституційної кризи Ярослав Юрчишин розповів, як вплине новий закон на роботу нинішнього складу суддів Конституційного Суду. Також він наголосив, що політична залежність КСУ не зменшиться. Про це він говорив в ефірі 24 каналу.

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За його словами, зменшення кількості суддів – чи не єдина норма, яка може хоч якось вплинути на прийняття рішень. Але не факт, що підняття кворуму допоможе вирішувати суттєві питання.

Загалом проблема не вирішиться. Втім, найгірше те, що цей проєкт не регулює одного з ключових зауважень Венеціанської комісії – вдосконалення процедури відбору до КСУ. Фактично ми не матимемо зменшення політичної залежності суду,

– зазначив нардеп.

Тобто, жодного з кандидатів суддів не призначають за процедурою конкурсу, як це пропонували у комісії. Без зміни конкурсу та посилення кадрового складу – зміна регулювання роботи КСУ якщо й вплине, то некритично, вважає депутат.

"Немає жодних гарантів, що судді чинного складу Конституційного Суду не "заб'ють" на ті самі положення, якщо їх приймуть, як вони це зробили у 2016 році", – наголосив Юрчишин.

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Що передбачає законопроєкт