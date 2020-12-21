Проблема не вирішиться, – нардеп про те, наскільки реальний вихід з конституційної кризи
Фінальний законопроєкт щодо Конституційного суду зареєстрували у Раді. Для ухвалення рішень Великою палатою КСУ потрібно 12 голосів суддів замість 10. Втім, прийняття цього закону не означає повний вихід з конституційної кризи.
Нардеп фракції "Голос" і член робочої групи з розв'язання конституційної кризи Ярослав Юрчишин розповів, як вплине новий закон на роботу нинішнього складу суддів Конституційного Суду. Також він наголосив, що політична залежність КСУ не зменшиться. Про це він говорив в ефірі 24 каналу.
Важливо У Раді з'явився законопроєкт про вдосконалення діяльності КСУ: як це вплине на роботу суду
За його словами, зменшення кількості суддів – чи не єдина норма, яка може хоч якось вплинути на прийняття рішень. Але не факт, що підняття кворуму допоможе вирішувати суттєві питання.
Загалом проблема не вирішиться. Втім, найгірше те, що цей проєкт не регулює одного з ключових зауважень Венеціанської комісії – вдосконалення процедури відбору до КСУ. Фактично ми не матимемо зменшення політичної залежності суду,
– зазначив нардеп.
Тобто, жодного з кандидатів суддів не призначають за процедурою конкурсу, як це пропонували у комісії. Без зміни конкурсу та посилення кадрового складу – зміна регулювання роботи КСУ якщо й вплине, то некритично, вважає депутат.
"Немає жодних гарантів, що судді чинного складу Конституційного Суду не "заб'ють" на ті самі положення, якщо їх приймуть, як вони це зробили у 2016 році", – наголосив Юрчишин.
Що передбачає законопроєкт
- У законопроєкті пропонується, щоб Конституційний Суд ухвалював рішення двома третинами від свого складу, тобто у складі 12 суддів. Наразі рішення можуть ухвалювати 10 суддів.
- Також у законопроєкті передбачається можливість того, що деяким суддям КСУ в процесі розгляду справ можуть заявлятися відводи. У цьому випадку необхідну для ухвалення рішення кількість суддів можуть зменшити. Водночас їх не може бути менше за 10.
- КСУ розглядатиме справи, як правило, в усній формі.
- Пропонується, щоб на формування порядку денного КСУ міг впливати не тільки глава суду, а й самі судді, і щоб при цьому справи з певною періодичністю обов'язково включалися до порядку денного і слухалися судом.
- Законопроєкт також передбачає введення автоматизованого реєстру актів суду та розподілу справ між суддями КС, і "ніяких підстав для вилучення актів з цього реєстру бути не повинно".
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