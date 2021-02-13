Проблема не у прізвищах: Сенцов порівняв Зеленського та Порошенка

Джерело:"Новое время"
Колишній бранець Кремля Олег Сенцов вважає, що як Петро Порошенко, так і Володимир Зеленський прийшли до влади однаково. Але як за правління першого, так і за другого нічого не змінилося.
За словами Сенцова, до Зеленського люди як приходили з різних причин, так і йдуть через різні. Зокрема, дехто бачить у ньому людину, яка робить реформи. Раніше такої ж думки був і режисер.
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Колишній бранець Кремля зауважив, що багато хто приходив до Зеленського, аби він припинив війну й усім дав грошей.
Багато хто оцінює свій рівень життя за Порошенка як гірший, ніж за Януковича, бо через війну просіла економіка. Це очевидний факт, але обивателю не завжди очевидний, він хоче жити добре вже зараз. І чимало людей розчаровується та йде від Зеленського у різні боки,
– підкреслив Сенцов.
Він додає, що це такий цикл. Петро Порошенко переміг із тими ж гаслами, з якими через 5 років переміг Зеленський.
"Порошенко говорив те саме: "Закінчу війну за кілька годин або кілька днів!", "Ви всі житимете заможно", "Янукович крав, а ось ми зараз зробимо все добре, в усіх будуть гроші". Вдалося? Не вдалося. Прийшов Зеленський і сказав те саме, з тією лише різницею, що тепер "Порошенко крав", – пояснив колишній політв’язень.
Але, на його переконання, як за Порошенка, так і за Зеленського нічого не змінилося. Адже миру в Україні досі немає.
Проблема не у прізвищах, а системі, яка набагато глибша та від прізвища президента не надто залежить,
– підсумував Сенцов.
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Дані з відкритих джерел і матеріалів 24 каналу.