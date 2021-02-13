Колишній бранець Кремля Олег Сенцов вважає, що як Петро Порошенко, так і Володимир Зеленський прийшли до влади однаково. Але як за правління першого, так і за другого нічого не змінилося.

За словами Сенцова, до Зеленського люди як приходили з різних причин, так і йдуть через різні. Зокрема, дехто бачить у ньому людину, яка робить реформи. Раніше такої ж думки був і режисер.

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Колишній бранець Кремля зауважив, що багато хто приходив до Зеленського, аби він припинив війну й усім дав грошей.

Багато хто оцінює свій рівень життя за Порошенка як гірший, ніж за Януковича, бо через війну просіла економіка. Це очевидний факт, але обивателю не завжди очевидний, він хоче жити добре вже зараз. І чимало людей розчаровується та йде від Зеленського у різні боки,

– підкреслив Сенцов.

Він додає, що це такий цикл. Петро Порошенко переміг із тими ж гаслами, з якими через 5 років переміг Зеленський.

"Порошенко говорив те саме: "Закінчу війну за кілька годин або кілька днів!", "Ви всі житимете заможно", "Янукович крав, а ось ми зараз зробимо все добре, в усіх будуть гроші". Вдалося? Не вдалося. Прийшов Зеленський і сказав те саме, з тією лише різницею, що тепер "Порошенко крав", – пояснив колишній політв’язень.

Але, на його переконання, як за Порошенка, так і за Зеленського нічого не змінилося. Адже миру в Україні досі немає.

Проблема не у прізвищах, а системі, яка набагато глибша та від прізвища президента не надто залежить,

– підсумував Сенцов.

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Арешт і звільнення Олега Сенцова: головне

Режисера разом з іншим активістом Олександром Кольченком затримали 10 травня 2014 року в окупованому Криму. Чоловіків звинуватили у підготовці терактів на півострові.

У 2015 році російський суд виніс Сенцову вирок у вигляді 20 років колонії суворого режиму , а Кольченку – 10 років.

, а Кольченку – 10 років. У 2018 році Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх політв'язнів Кремля. Він також написав заповіт на творчість у разі своєї смерті. Політв'язень припинив голодування аж після 145 днів з його початку через загрозу примусового годування.

з його початку через загрозу примусового годування. З полону Сенцов повернувся 7 вересня 2019 року в межах обміну України з Росією. Разом із Сенцовим того дня з полону повернувся Кольченко та ще 33 українців.

в межах обміну України з Росією. Разом із Сенцовим того дня з полону повернувся Кольченко та ще 33 українців. Після звільнення він заявив, що не хоче пов'язувати своє життя з політикою.

Дані з відкритих джерел і матеріалів 24 каналу.