Проблем для Коломойського в цьому мало, – Шабунін про виключення Дубінського

Олександра Дубінського виключили з фракції "Слуга народу" 1 лютого. Водночас в Україні є 2 кримінальні справи щодо нього – мовиться про ухилення від сплати податків та відмивання доходів.

Джерело: "Між іншим" на 24 каналі

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін зазначив, що скептично ставиться до спроможності та бажання генпрокурорки Ірини Венедіктової розслідувати будь-що пов'язане з Ігорем Коломойським.

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Віталій Шабунін сказав, що так звані проблеми були б, якби Ірина Венедіктова не заблокувала підозри "Приватбанку".

За слова голови ЦПК, генпрокурорка блокує відповідні підозри вже другий місяць – тож проблем через ситуацію з Дубінським, зокрема й у стосунках президента з Ігорем Коломойським, нема.

Лишився Бужанський та компанія, яка так само просуває наратив Коломойського. Мені здається, що проблем для Коломойського в цьому (виключенні Дубінського – 24 канал) не багато,

– зазначив Віталій Шабунін.

Він додав, що США теж навряд чи можуть становити загрозу для Олександра Дубінського, адже відповідні санкції – економічні.

Виключення Дубінського: головне

11 січня Сполучені Штати Америки ввели санкції проти кількох громадян й інформаційних ресурсів з України, зокрема Олександра Дубінського – за звинуваченнями у втручанні у вибори президента США.

й інформаційних ресурсів з України, зокрема У "Слузі народу" запевнили, що для розслідування СБУ необхідно, щоб Дубінський вийшов з фракції.

За даними ЗМІ, під час засідання "Слуги народу" 25 січня 2021 року Володимир Зеленський попросив Дубінського самостійно вийти фракції. Проте нардеп себе винним не визнає.

Проте нардеп себе винним не визнає. Згодом Центр протидії корупції повідомив, що проти нардепа відкрив два кримінальні провадженя Офіс генпрокурора.

Виключення Дубінського з фракції підтримали 198 "слуг", 29 – були проти, а ще 19 – не голосували.



Офіс генпрокурора порушив справу проти Дубінського / Інфографіка 24 каналу