Остання крапля для "Слуги народу": чи пробачать Дубінському санкції від США
Для монобільшості і Президента України Володимира Зеленського Олександр Дубінський підготував свою версію, як так трапилося, що він потрапив у санкційний список тих, хто втручався в американські вибори. Скандальний нардеп заявив про так званий шантаж фракції механізмами аферистів.
Джерело: 24 канал
Нібито вони зараз прикриваються іноземними державами, роблять донос і на українських політиків. Детальніше – у матеріалі журналістів.
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Дубінський не покине фракцію
Втім президента промова депутата не переконала. Тож Володимир Зеленський двічі просив одіозного народного обранця покинути фракцію. І двічі іменинник отримав відмову.
Варіанти розвитку подій
У фракції пояснили, що наразі є 3 варіанти розвитку подій. Зокрема можна просто заплющити очі, або ж вдатися до радикальніших методів.
Можна його позбавити посади в комітеті (Дубінський – заступник голови комітету з питань податків) і виключити з фракції,
– зазначила нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук.
Проте поки що у фракції не порахували тих, хто готовий підтримати найрадикальніший метод. Депутати вагаються і кажуть, що формальної причини позбавити членства монобільшості Дубінського немає.
Чи позбавлять Дубінського членства у партії / Фото ТСН
"Положення про фракцію, де було б написано, що санкції іншої країни є підставою для виключення з фракції, я не бачила. У нас немає положення про такі пункти. А, отже, і підстав, щоб виключати, в нас немає", – заявила депутатка Ірина Верещук.
Доказів злочину немає
Якщо ж будуть докази злочину, тоді ж готові виключити Дубінського із фракції. "Ми з вами не маємо пояснення об'єктивної сторони цього діяння, що начебто вчинив Дубінський, за яке ми маємо його виключити з фракції", – сказав нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев.
Варіанти розвитку подій
Політолог Володимир Фесенко розповів, що є декілька варіантів розвитку подій:
- фактичний шеф депутата Ігор Коломойський може не захотіти вступати у ще один конфлікт з президентом і попросить Дубінського покинути фракцію;
- народний обранець сам вирішить вийти з монобільшості і за ним піде ще декілька депутатів з орбіти олігарха;
- також він може продовжувати підривати "Слугу народу" зсередини.
Що далі чекає Дубінського / Фото LB.ua
Утім раніше із фракції "Слуги народу" виключали нардепів лише за критику. Так було, наприклад, із нардепом Гео Леросом. Натомість за звинувачення у міжнародному скандалі Олександр Дубінський може не понести жодної відповідальності.
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