Для монобільшості і Президента України Володимира Зеленського Олександр Дубінський підготував свою версію, як так трапилося, що він потрапив у санкційний список тих, хто втручався в американські вибори. Скандальний нардеп заявив про так званий шантаж фракції механізмами аферистів.

Джерело: 24 канал

Нібито вони зараз прикриваються іноземними державами, роблять донос і на українських політиків. Детальніше – у матеріалі журналістів.

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Дубінський не покине фракцію

Втім президента промова депутата не переконала. Тож Володимир Зеленський двічі просив одіозного народного обранця покинути фракцію. І двічі іменинник отримав відмову.

Варіанти розвитку подій

У фракції пояснили, що наразі є 3 варіанти розвитку подій. Зокрема можна просто заплющити очі, або ж вдатися до радикальніших методів.

Можна його позбавити посади в комітеті (Дубінський – заступник голови комітету з питань податків) і виключити з фракції,

– зазначила нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

Проте поки що у фракції не порахували тих, хто готовий підтримати найрадикальніший метод. Депутати вагаються і кажуть, що формальної причини позбавити членства монобільшості Дубінського немає.



Чи позбавлять Дубінського членства у партії / Фото ТСН

"Положення про фракцію, де було б написано, що санкції іншої країни є підставою для виключення з фракції, я не бачила. У нас немає положення про такі пункти. А, отже, і підстав, щоб виключати, в нас немає", – заявила депутатка Ірина Верещук.

Доказів злочину немає

Якщо ж будуть докази злочину, тоді ж готові виключити Дубінського із фракції. "Ми з вами не маємо пояснення об'єктивної сторони цього діяння, що начебто вчинив Дубінський, за яке ми маємо його виключити з фракції", – сказав нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев.

Варіанти розвитку подій

Політолог Володимир Фесенко розповів, що є декілька варіантів розвитку подій:

фактичний шеф депутата Ігор Коломойський може не захотіти вступати у ще один конфлікт з президентом і попросить Дубінського покинути фракцію;

народний обранець сам вирішить вийти з монобільшості і за ним піде ще декілька депутатів з орбіти олігарха;

також він може продовжувати підривати "Слугу народу" зсередини.



Що далі чекає Дубінського / Фото LB.ua

Утім раніше із фракції "Слуги народу" виключали нардепів лише за критику. Так було, наприклад, із нардепом Гео Леросом. Натомість за звинувачення у міжнародному скандалі Олександр Дубінський може не понести жодної відповідальності.