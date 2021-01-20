Посаду міністра Кабінету міністрів України Олег Немчінов займає з 4 березня 2020 року. Втім, мало хто уявляє, що означає ця посада та які функції виконує.

Немчінов розкрив подробиці свої роботи. Також в ексклюзивному інтерв'ю в програмі "Міністри в краватках і без" на 24 каналі міністр розповів про конкурси на державну службу, перепис населення, стосунки зі Шмигалем, діджиталізацію. Крім цього він поділився і своїми думками щодо пропонованих зарплат у держслужбовців. Про все це – читайте далі.

Цікаво Чим займається міністр Кабінету міністрів: Немчінов розкрив цікаві подробиці

Обов'язки міністра КМУ

В інших міністрів є свої міністерства, у вас є аж цілий Кабінет Міністрів. Які у вас функції й чим ви плануєте займатись та чим зараз займаєтесь?

У нас є закон про Кабінет міністрів України, яким визначається, що в складі уряду можуть бути 2 члени, які не очолюють окремі міністерства. У цьому випадку, посаду міністра Кабміну достатньо давно запровадили.

Людина, яка обіймає цю посаду організовує роботу безпосередньо Кабміну як колективного органу. Також координує роботу центральних органів виконавчої влади, які не координуються через інших членів уряду. Для мене це є Національне агентство з питань державної служби, Держстат.

Крім цього, є взаємодія із центральними органами виконавчої влади, які мають спеціальний статус. Наприклад, із різноманітними інспекціями:

інспекцією з ядерної безпеки;

Державною регуляторною службою;

комісією з регулювання азартних ігор та лотерей тощо;

Тобто, вони є незалежними органами, але так чи інакше вони повинні координувати свою діяльність із Кабміном. Це завдання покладено на мене.

Коли з'явилася ця посада? Посада міністра Кабінету Міністрів з'явилася ще у 2003 році. Тодішній президент Леонід Кучма ліквідував посади держсекретаря, його "правої руки" й заступників.



Останнім міністром Кабінету Міністрів був Дмитро Дубілет – він обіймав цю посаду із серпня 2019 року.

Фактично, ви займаєтесь, наприклад, комісією, яка має видавати ліцензію азартним закладам?

Ні. Безпосередньо цією комісією я не займаюсь. Але, наприклад, члени цієї комісії потребують забезпечення приміщенням, погодження бюджетних запитів, врахування KPI (ключові показники ефективності – 24 канал) чи нарахування зарплат. Тобто це питання, пов'язані з адміністративною функцією, але не пов'язані безпосередньо з їхньою діяльністю.



Інтерв'ю з міністром Кабміну / Фото 24 каналу

Натомість якщо мовиться про Нацдержслужбу, то там є значно більше моментів. Це й питання конкурсної процедури, завершення реформи державної служби, реформи оплати праці. Тут я безпосередньо впливаю на формування політики цього органу, так як і Держстату.

Зараз дуже популярна тема перепису населення. Вона мене торкається безпосередню й тут політичну позицію виношу я.

Про масштабний перепис населення

Щодо перепису населення. Ваш попередник Дмитро Дубілет проводив своєрідний перепис. Зараз ви плануєте проводити інший, масштабний. Скажіть, як саме це має відбуватись і коли? Чи буде він класичним?

Розділимо це питання на 3 короткі блоки.

► Отже, у кінці 2019 року проводили 2 заходи. Перший – пробний перепис населення у двох районах – міському та сільському. Там провели перепис за класичною процедурою та тими механізмами, які зараз діють.

Окрім цього, Держстат, спільно з мобільними операторами, банківськими установами вже проводив оцінку наявного населення в Україні. Вони перевіряли взаємодію різних акаунтів, систем тощо. За урахуванням цих даних, які вони мають, робили оцінку можливого наявного населення. Похибка дуже велика. Це не є переписом населення.

► У планах також передбачалось, щоби перепис населення провести ще у 2020 році. На жаль, це неможливо було зробити з двох точок зору – ні з фінансової, тому що це справді коштовний процес; ні з епідемічної, оскільки це сотні тисяч переписників, які мають контактувати з випадковими людьми. А в разі їхнього захворювання контакти неможливо перевірити.

Зверніть увагу! В Україні останній перепис населення відбувся у 2001 році. Після цього українців майже 20 років ніхто не рахував. Це призводить до того, що влада має дуже приблизне уявлення про те, скільки людей проживає на території країни.

Оскільки тільки підготовчий період класичного перепису триває 1,5 року, ми плануємо його провести у 2023 році за тими методиками, які є в ООН. Підготовчі процедури передбачені на 2021 рік, основне фінансування – на 2022 рік.

► Держстат у 2020 році підписав меморандум зі спеціалізованими органами ООН, який дозволяє Україні в наступному турі переписів – у 2030 році – проводити за новою методикою. У світі її ще не застосовували. Підготовка триватиме 10 років. Це буде перепис за реєстрами й це дуже перспективно, бо він не потребуватиме особистого контакту.

Крім цього, це дуже добре "лягає" з тим, над чим працює Міністерство цифровізації – інтеграцію з базами даних. А з певними змінами до законодавства можна буде проводити також оперативні дослідження з певних питань. Це зроблять лише після того, як пройде верифікація ООН.

Це доволі вартісне питання. Скільки потрібно грошей для перепису?

Це мільярди. І найцікавіше, що основне навантаження – це зарплати найманих працівників, їх може бути десятки тисяч. Бюлетені надрукували вже досить давно, оскільки дані готують спеціалізовані наукові установи й можуть зберігатися певний час.

Усе залежить і від того, чи збиратимуть дані в паперовому вигляді, чи закуплять пристрої, щоби це було в електронному вигляді. Це й потребує основних витрат. Також має бути певний рівень підготовки людей.

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Скільки це мільярдів?

Я думаю, це не менше 7 мільярдів гривень. Це також питання в часі. Загалом цей момент для держави є дуже важливий, оскільки ми можемо перевірити кількість банківських карток, активних сім-карт, але ми так не визначимо етнорелігійний склад чи інші важливі показники.

Про конкурси на державну службу

Однією з ваших спеціалізацій є проведення конкурсів на державну службу, правильно?

Не зовсім правильно. Справа в тому, що після рішення народних депутатів у прикінцевих положеннях закону про Державний бюджет 2020 року в умовах карантинних обмежень ми змушені були перейти від конкурсної процедури до процедури доборів.

На мене поклали добори, пов'язані з центральними органами виконавчої влади, які взаємодіють із Кабміном. Наприклад, на посади керівника Державної регуляторної служби, членів та голови комісії регулювання азартних ігор. Зараз готується ще одне подання, якщо не відбудеться відновлення конкурсної процедури.



Немчінов про конкурси на держпосади / Фото 24 каналу

Тому конкурсна процедура є значно кращою. Яким би фахівцем не був міністр, заступник міністра, керівник центрального органу виконавчої влади, він усе ж таки в такому доборі послуговується більше на свої якісь якості і при всій його фаховості самостійно вибирає ці речі.

Я, наприклад, коли проводив добори на ці посади, старався робити це не сам. Зі мною був фахівець, який проводив оцінку знання іноземної мови, ІТ-фахівець. І також була керівник моєї служби, яка повністю фіксувала всі відповіді, аби об'єктивно потім оцінити ту чи іншу компетентність людини.

Повноцінний конкурс – це достатньо складна процедура, починаючи від звичайного тестування на знання законодавства.

Це й розв'язання логічних задач, ситуативні задачі.

Є й іспит на знання певної мови.

І, звичайно, потім співбесіда, яка оцінює загальну компетентність державного службовця, який претендує на посаду категорії "А".

Ми зараз в умовах карантину вже можемо гарантувати безпечне тестування, безпечні співбесіди та безпечні повноцінні конкурси. Тому стратегічно важливо, аби це було відновлено. Буде потрібен перехідний період, аби державні службовці, які отримали посаду завдяки доборам, повторно пройшли повноцінну конкурсну процедуру.

Навесні, коли у зв'язку з коронавірусом були скасовані ці конкурси, людей мали приймати просто на основі співбесіди. Тоді почали критикувати – мовляв, це призводить до того, що можна на посади поставити "зручних" людей.

Ініціатива депутатів насправді була здоровою. Передбачалося, що карантин триватиме спочатку 3 тижні, потім місяць, потім 2 місяці. Тому вони сміливо йшли на такі рішення. Весною фактично всі галузі закривалися – освіта, багато інституцій. Ба більше, коли ми вже прописували підзаконні акти, ми рекомендували центральним органам виконавчої влади, місцевим державним адміністраціям у виключних випадках це робити.

Наприклад, у секретаріаті Кабміну ми до літа взагалі не проводили жодного добору. Влітку ми провели фактично 4 чи 5 вакансій. Перші вже такі добори в нас почалися вже восени. Ми стараємося цим не зловживати.

Якщо ми подивимося на статистику, основна маса доборів пройшла саме на посади категорії "В" та "Б". Тобто це посади, які є спеціалістами, керівниками структурних підрозділів тощо. У відсотковому значенні держслужбовців категорії "А" або ж топових чиновників, є мізерна частина. Аля того, аби зараз вони пройшли повноцінний конкурс, за оцінками Нацдержслужби, треба до пів року постійної роботи Комісії вищого корпусу.

Ми дуже активно щодо цього питання контактуємо з нашим профільним комітетом – державного будівництва, з керівництвом фракції "Слуга народу". Маємо надію, що це буде один із таких законів, який буде в пріоритеті на найближчій сесії.

Про кадровий голод

Ви спеціаліст із кадрових питань, то чи є зараз кадровий голод, оскільки часто можна почути, що не вистачає спеціалістів на найвищому рівні?

Я не вважаю себе HR-спеціалістом. Це скоріше вимушена функція. Я вважаю, що має бути повноцінний відбір через конкурсну комісію. Я свого часу був держслужбовцем категорії "А" і я знаю, що таке пройти конкурсний відбір.

Довідка. Категорія "А" – це державні службовці, які є керівниками центральних органів виконавчої влади або їхніми заступниками.

Але в Україні є дуже багато фахівців, які здатні виконувати будь-які завдання за створених належних умов. Але якщо йдеться про кризовий менеджмент, то є багато людей, які хочуть робити, але вони слабко уявляють реалії саме державної служби й державного управління.

Щодо реформи державної служби. Як вона зараз проходить?

Зараз ми фактично перейшли до реформування системи оплати праці. Минулого (2020 – 24 канал) року Кабмін затвердив концепцію, а з 2021 року ми сподіваємось у секретаріаті Кабміну провести експеримент на підставі якого ми перейдемо від системи оцінювання і преміювання до виконання конкретних КРІ. Тобто створюється наскрізні так звані класифікатори посад – завдання, які виконує кожен держслужбовець і виконання напряму впливатиме на його рівень заробітної плати.

Окрім того, це і зміна структури зарплати. Про це говорять давно й наші європейські партнери, коли основна структура заробітку – це посадовий оклад, а вже нарахування, надбавки та премії мають бути мінімальними та швидше стимулюючими. Питання в тому, що держслужби хочуть це зробити прозорим, аби завдання були зрозумілими для всіх.

Про зарплату держслужбовців

Яку зарплату мають отримувати державні службовці?

Зараз державні службовці повинні отримувати ту заробітну плату, яку держава їм гарантує. Ті карантинні обмеження, які діяли впродовж кількох місяців на Фонд заробітної плати держслужбовця в категорії "А", основну масу держслужбовців ніяк не зачепили. Усе через те, що держслужбовці категорії "В3", "В2", "В1", тобто це ті, які виконують основну масу роботи, ніколи не мали таких заробітних плат.

Важливо, щоби державний службовець мав заробітну плату не нижчу, ніж середня по економічних показниках. Коли ми затверджували на початку року систему посадових окладів на 2021 рік, то зіткнулися з тим, що в законі про держбюджет чітко прописано, що рівень оплати держслужбовця не може бути вищим, ніж за 1 вересня 2020 року.

Насправді державні службовці, які є затребуваними фахівцями на ринку, між роботою в державних органах, приватних органах чи в міжнародних проєктах, особливо коли вони мають певний досвід управлінської роботи, мають обирати: робота на державу чи робота на свою сім'ю. Державні службовці категорії "А", як на мене, забезпечені зараз дуже добре. Так само як фахівці з реформ, які працюють у міністерствах, мають достойну зарплату. Важливо, щоби державний службовець мав заробітну плату не нижчу, ніж середня по економічних показниках.

Наприклад, члени уряду мають зарплату у 2 – 3 рази меншу, ніж державні секретарі Кабінету міністрів. Погоджуюся, що це несправедливо. Цю ситуацію ніяк не вирішують із 2017 року. Наш уряд вважає, що ми повинні обмежуватися посадовими окладами. Я не бачу зараз політичних підстав, щоби щось зараз змінювалось.

Зверніть увагу! Мінімальний розмір окладу для держслужбовців у 2021 році не може бути меншим ніж 2 прожиткові мінімуми для посадових осіб. Зокрема, з 1 січня розмір прожиткового мінімуму для таких осіб встановили на рівні 2 270 гривень.

Про ініціативи

Коли рік тому ми спілкувались із вашим попередником Дмитром, він розповідав про свої ініціативи та плани. Чи змінились вони у вас і чи підтримуватимете його ініціативи? Зокрема, це стосується кол-центрів, яких в уряді є чимало. Дмитро хотів їх централізувати. Чи планують якось це зараз реалізувати?

Зараз працює урядовий контактний центр, він працював і до цього, але ми зараз комунікуємо й у різноманітних месенджерах. Фактично, початок пандемії – це основний удар, коли був вакуум інформації, тоді урядовий контактний центр перейшов в онлайн-роботу. Багато компаній надавали підтримку. Зараз він планово працює. Ми активно співпрацюємо з міжнародними партнерами. Нещодавно, по одному з проєктів передали техніку, яка дозволить якісно зберігати й передавати інформацію.



Ставлення до діджиталізації та ініціативи Кабміну / Фото 24 каналу

Тобто, навіть зараз можна написати в месенджер?

Можна. Він працює. Єдиний новий контакт-центр, який створили окремо – це виключно ковідний центр від МВС. Це робота з лікарями, працювали оперативні бригади щодо вузькоспеціальних питань. Тут фахівці УКЦ уже були б перевантажені.

Раніше була ідея об'єднати фахівців різних департаментів, міністерств, які виконують схожі функції, під одним дахом. Ви підтримуєте таку ідею?

Я реаліст. Я на державній службі з 1999 року, тому такі проєкти мене не цікавлять.

Про діджиталізацію

Ваш уряд відомий тим, що він підтримує ідею діджиталізації. Ми побачили спеціальні апарати, які автоматично вимірюють температуру й дезінфікують. Які ще нововведення у вас існують?

Я думаю, що ви знаєте про Дія City. Ми активно підтримуємо цей проєкт міністерства цифровізації. Це ініціатива президента, щоби створити окрему юрисдикцію, де зможуть працювати ІТ-компанії. Це досить великий проєкт у рамках аудиту держави, коли проводили інвентаризацію земельних, природних ресурсів тощо.

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Також портал "Дія" переростає в можливість ефективної взаємодії людини й держави. У нас у планах і те, щоби проводити опитування громадської думки і з'ясувати настрої людей тощо. Але тут не хочеться забирати хліб у Михайла Федорова, тому що все-таки це його досягнення і його команда.

Я мала на увазі про зміни роботи всередині Кабміну.

Ми від жовтня 2020 року перейшли в онлайн-режим і я думаю, що ми так працюватимемо мінімум до закінчення карантинних обмежень.До цього ж, урядові комітети також зараз засідають в онлайн. Давним-давно документообіг перейшов в онлайн-режим.

Зараз існує система взаємодії між центральними органами виконавчої влади, яка дозволяє без паперових носіїв подавати документи на Кабмін, крім, звісно, грифованих.

Про стосунки зі Шмигалем

Як ви потрапили на посаду. Ви раніше були давно знайомі з Денисом Шмигалем?

Так, ми знайомі з Денисом Шмигалем. Разом працювали у Львівській обласній держадміністрації. Я був керівником головного управління промисловості розвитку інфраструктури. Денис Анатолійович був керівником міністерства економіки. Тобто, ми достатньо давно знайомі. Я надсилав йому резюме на іншу посаду. Але коли його призначили віцепрем'єр-міністром розвитку громад, я був держслужбовцем категорії "А", якого звільнили за статтею 87.1. Її ініціював ще пан Нефьодов.



Денис Шмигаль / Фото "Радіо Свободи"

Що це за стаття?

Нефьодов був ініціатором так званого перезавантаження влади, яке вилилося в статтю 87. 1. Вона дозволяє впродовж 4 місяців після призначення члена уряду чи керівника центрального органу виконавчої влади звільнити держслужбовця категорії "А."

Я був уже звільнений і перебував у резерві. Тож я надіслав резюме, оновив дані. Я претендував на якісь посади категорії "А". Потім була комунікація, коротка співбесіда. І достатньо швидко було прийнято рішення.

Ви були здивовані такою посадою?

Так, звичайно, я був дуже приємно здивований.

А які у вас взагалі стосунки з Денисом Шмигалем?

Робочі.

Ви давно спілкувалися, до того, як почали працювати?

Перед тим – ще влітку 2019 року, перед його призначенням головою Івано-Франківської області. Ми були на похороні Романа Вірастюка. Він був директором департаменту Міністерства молоді та спорту. Я тоді заїжджав до Дениса Анатолійовича в Бурштин, він тоді ще працював директором ТЕС. Фактично, перед тим минуло майже пів року.

Чи одразу затвердили вашу кандидатуру? Адже фактично ви підтримували й попередню владу. Маю на увазі, що ви критикували чинного президента до того, як вас призначили на посаду. Можливо, були якісь пояснення чи обговорення вашої позиції?

У нас не було таких дискусій. Ми це питання достатньо швидко зняли.

Особисте життя

Розкажіть, будь ласка, про вашу родину. Але дуже мало інформації про ваше особисте життя. Чим ви зазвичай займаєтеся, коли є вільний час, якого зараз дуже мало. Можливо, є якісь спільні хобі.

Я вже забув про хобі і про все решта. Тому що насправді, коли я є членом уряду, дуже важко говорити про підтримку якихось хобі. Я дуже люблю мандрувати, але давно вже цього не робив із багатьох причин. Я люблю військову історію, велосипед. Я багато чого люблю, питання в тому, що я встигаю робити.



Олег Немчінов / Фото 24 каналу

Щодо подорожування. Можливо, у вас є якісь улюблені країни?

Я більше по Україні. Не пригадаю якихось туристичних подорожей за кордон. Свого часу в мене була можливість брати участь у різноманітних програмах. Але саме туристичних подорожей – напевно, ні.

Уже декілька місяців говорять про те, що, можливо, оновлять та змінять уряд. Як ви відчуваєте, зараз хитаються крісла під міністрами, прем'єр-міністром?

Будь-кому, хто обіймає виборну посаду, зокрема в представницькій владі, треба розуміти, що в день свого призначення ти повинен бути готовим до дня свого звільнення. Це все воля народних депутатів і їхня прерогатива. Поки що в парламенті все достатньо спокійно. Але все може бути, ми ж живі люди всі.

Чи готові ви вакцинуватися російською вакциною, якщо вона доведе свою ефективність? Як взагалі ставитися до вакцинації?

Ні, російською не готовий. А взагалі я прихильник вакцинації.

Коротко про ваші плани на 2021 рік – як професійні, так і особисті?

Насправді я б дуже хотів, аби ми повернулися до повноцінної реформи державної служби. Я маю на увазі не тільки відновлення конкурсної процедури, але й зокрема скасування статті 87.1. Думаю, що це дасть впевненості багатьом людям, які втратили її в державній службі або навпаки хотіли себе в ній спробувати.

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Другий момент: у нас дуже активно працює Держстат у напрямку цифровізації. Вони запустили свій додаток, який дозволяє оперативно переглядати статистику в себе в телефоні. Мені дуже хочеться, аби це стало популярним та доступним. Аби це було механізмом, яким користувалися всі у своїй повсякденній діяльності.