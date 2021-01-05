Президентка Молдови Майя Санду 12 січня з офіційним візитом відвідає Україну. Як вона сама пояснила, необхідно налагоджувати відносини між державами, яких фактично не було протягом останніх 4 років.

Про свої плани на візит до Києва Майя Санду розповіла в інтерв'ю DW.

Цікаво Майя Санду 12 січня відвідає Україну: перші деталі про візит президентки Молдови

Вона підкреслила, що Молдова прагне до відновлення відносин з Україною, оскільки останні 4 роки не було жодної роботи на рівні президентів – лише незначна на рівні урядів.

У нас є багато конкретних питань, на які ми повинні знайти відповіді. Це й питання безпеки в регіоні, і питання нашого шляху до Європейського Союзу, ті реформи, які ми повинні впроваджувати, щоб наблизити наші країни до ЄС,

– розповіла президентка Молдови.

Крім того, вона підкреслила, що хоче вирішити з Україною питання делімітації кордонів – встановлення їхніх меж. Це питання актуальне через невизнане Придністров'я, що межує з нашою державою.

Україна – пріоритет, як і Румунія

Крім того, Майя Санду не змогла відповісти, відносини з якою сусідкою – Україною чи Румунією – для Молдови важливіші. Мовляв, обидва напрямки є пріоритетом.

Президентка Молдови зізналася, що запросила на візит румунського президента Клауса Йоганніса, щойно той зателефонував, аби привітати її з перемогою на президентських виборах.

Натомість Президента України Володимира Зеленського воно не встигла запросити в Молдову – той зателефонував з привітаннями й першим запросив Майю Санду в Київ.