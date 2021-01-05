Майя Санду розповіла, з чим і для чого їде в Україну
Президентка Молдови Майя Санду 12 січня з офіційним візитом відвідає Україну. Як вона сама пояснила, необхідно налагоджувати відносини між державами, яких фактично не було протягом останніх 4 років.
Про свої плани на візит до Києва Майя Санду розповіла в інтерв'ю DW.
Цікаво Майя Санду 12 січня відвідає Україну: перші деталі про візит президентки Молдови
Вона підкреслила, що Молдова прагне до відновлення відносин з Україною, оскільки останні 4 роки не було жодної роботи на рівні президентів – лише незначна на рівні урядів.
У нас є багато конкретних питань, на які ми повинні знайти відповіді. Це й питання безпеки в регіоні, і питання нашого шляху до Європейського Союзу, ті реформи, які ми повинні впроваджувати, щоб наблизити наші країни до ЄС,
– розповіла президентка Молдови.
Крім того, вона підкреслила, що хоче вирішити з Україною питання делімітації кордонів – встановлення їхніх меж. Це питання актуальне через невизнане Придністров'я, що межує з нашою державою.
Україна – пріоритет, як і Румунія
Крім того, Майя Санду не змогла відповісти, відносини з якою сусідкою – Україною чи Румунією – для Молдови важливіші. Мовляв, обидва напрямки є пріоритетом.
Президентка Молдови зізналася, що запросила на візит румунського президента Клауса Йоганніса, щойно той зателефонував, аби привітати її з перемогою на президентських виборах.
Натомість Президента України Володимира Зеленського воно не встигла запросити в Молдову – той зателефонував з привітаннями й першим запросив Майю Санду в Київ.
Чому між Україною та Молдовою були напружені відносини?
Усе через попереднього президента Молдови Ігоря Додона. Це відверто проросійський політик, який ще не вступивши на посаду, назвав Крим "російським", підігруючи Кремлю.
Через свою заяву він потрапив під "блокаду" від української влади. Через кілька років Додон заявив, що визнає Україну в межах її міжнародно визнаних кордонів, та вже було надто пізно.
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