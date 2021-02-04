Запитання до Зеленського: про що хоче поговорити президент на Всеукраїнському референдумі

Президент України Володимир Зеленський захотів поговорити. Для цього він вирішив зібрати цілий Всеукраїнський форум під назвою "Україна 30".

Джерело: "Підгорає" на 24 каналі

На форумі мовитиметься про коронавірус, вакцинацію та масовий імунітет. А також – загалом про свободу мандрувати та вільно спілкуватися і обіймати рідних. Детальніше – у блозі.

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Для діалогу гарант хоче запросити експертів з різних галузей, посадовців та представників влади. Вони упродовж 3 днів – 8, 9 та 10 лютого – спробують відповісти на відповідні запитання.

Степанов успішно впорався

З питанням вакцинації самостійно і дуже успішно впорався очільник МОЗ Максим Степанов. Він пояснив просту логіку виробників вакцини.

Я думаю, що коли Всесвітня організація охорони здоров'я переглядає цифри по країнах, то дивлячись на українські показники у 2 – 5 тисяч хворих щодня, думає, що для нас вакцинація важлива звісно, але не критична.

На фоні США, Великої Британії, Бразилії, Індії, Іспанії і інших країн з критичною кількістю хворих – ми можемо і потерпіти. Тому є 2 варіанти:

або треба було організовувати масове тестування, щоби побачити реальні цифри хворих;

або рахувати інакше.

Якщо з 13 тисяч протестованих є 2 тисяч хворих, то якби протестувалися 30 мільйонів, це була б цифра, близька до 4 мільйонів хворих українців.



На референдумі поговорять про вакцинацію / Фото Getty Images

Що хвилює президента

Також президенту цікаво знати, що нас бентежить у темі коронавірусу. Мене насамперед хвилює, чи дотримуватимуть на заході карантинні норми – 1 людина на 10 квадратних метрів; чи буде між експертами відстань у 1,5 метри.

Як обійти заборону від МОЗ на проведення масових заходів за участю понад 20 осіб? Адже це ті правила, за якими зараз живе вся Україна, а вони однакові для всіх.

Початок вакцинації

В моєму арсеналі ще є запитання, які мене хвилювали весь цей пандемічний рік і продовжують хвилювати й досі. Наприклад, початок вакцинації, яка має стартувати вже 15 лютого.

Принаймні на такі дати нас орієнтують у МОЗ. Я до цього ставлюся більш скептично і вважаю, що не встигнуть і можу це обґрунтувати.

► За словами головного санлікаря Віктора Ляшка, щойно вакцина буде в Україні, медпрацівники почнуть свою 2-тижневу підготовку – навчання щодо введення препаратів. Аж потім стартує процес імунізації. Тобто щоб він розпочався в запланований час, 15 лютого, вакцину ми маємо отримати вже вчора.

► Також Віктор Ляшко сказав, що Міністерство охорони здоров'я запустить сайт для запису на вакцинацію. Відбудеться це десь 10 лютого, поки його тестують, тобто на запис залишають 5 днів. Хоча, оскільки на першій стадії вакцинують медиків, соцпрацівників та військових, може їм записуватись і не треба буде.

► І насамкінець, як зауважив головний санлікар, незабаром повинна розпочатися комунікаційна кампанія щодо COVID-вакцинації. Під час неї нам обіцяють розказати, як записатись на щеплення, коли їх зможуть провести, де і хто це буде робити і, найголовніше, навіщо. Бо ще й досі більшість українців – проти вакцинації.

Облік вакцинованих та реєстрація вакцин

Ще одне питання – облік вакцинованих. У МОЗ обіцяють створити для цього реєстр, а потім видавати відповідні паспорти-сертифікати, або не видавати.



Важливе питання – облік вакцинованих / Фото Getty Images

Минулого тижня парламент ухвалив законопроєкт, що спрощує процедури. Утім це було лише перше читання, далі будуть правки, які у підсумку і вирішать усі етапи.

Зверніть увагу Спочатку українців щепитимуть вакциною Pfizer, а потім – AstraZeneca: Ляшко

А поки там лише перелік документів, які повинен надати виробник. І цього поки не достатньо, аби на законодавчому рівні дозволити використовувати препарати виробників Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm та AstraZeneca.