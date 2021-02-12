Про що домовились Україна та ЄС: спільна заява після Ради асоціації

Україна та Євросоюз під час засідання Ради асоціації 11 лютого у Брюсселі обговорили низку важливих питань. Зокрема, підтвердили бажання зміцнити політичні асоціації та економічну інтеграцію між Україною та ЄС.

Зокрема, це здійснюватимуть на основі Угоди про асоціацію. Однією з ключових цілей є створити всеохопну зону вільної торгівлі.

Актуально Санкції ЄС проти Росії діятимуть до повного виконання мінських домовленостей, – Боррель

Засідання Ради асоціації: деталі

Засідання Ради асоціації відбулося під співголовуванням глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля та прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Політики обговорили ключові питання відносин ЄС та України.

COVID-19

Сторони наголосили на взаємній єдності та солідарності у боротьбі з пандемією коронавірусу.

У ЄС наголосили, що готові допомогти Україні отримати ранній доступ до вакцин. Окрім того, ЄС підтримає кампанію вакцинації через регіональний проєкт спільно із ВООЗ. Рада асоціації також очікує, що вже невдовзі українці зможуть вільно подорожувати.

Реформи

ЄС вітає зусилля України на шляху до реформування. Однак необхідно активізувати зусилля на шляху до зміцнення верховенства права та належного функціонування антикорупційних органів.

Пріоритетом для України залишається судова реформа. Окрім того, внаслідок конституційної кризи в Україні необхідно відновити систему електронного декларування та перевірити доброчесність суддів.

Мінські домовленості та нормандський формат

У ЄС вкотре підтвердили відданість територіальній цілісності України. Окрім того, Рада асоціації наголосила на важливості режиму припинення вогню з 27 липня 2020 року.

ЄС також наполягає, що Росія мусить виконати Мінські домовленості.

Рада асоціації підтримує зусилля Нормандського формату та Тристоронньої контактної групи.

Окупований Крим

У ЄС наголосили: ситуація з правами людей на окупованому півострові Крим погіршується. Росія проводить активну політику мілітаризації.

Рада асоціації закликала Росію негайно звільнити усіх бранців Кремля на Кримському півострові.

Угода про вільне небо

У ЄС зауважили, що Угоду про спільний авіаційний простір варто укласти якнайшвидше. Найкраще це зробити вже у 2021 році.