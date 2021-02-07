Про перегляд квот на телебаченні і радіо наразі не йдеться, – Ткаченко пояснив, чому

Міністерство культури поки не планує переглядати квоти на україномовний продукт на телебаченні та радіопросторі. Втім, у відомстві вважають це питання "дискусійним".

За словами міністра культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко спершу він був прихильником 100% квот, однак це погано би вплинуло на бізнес у країні. Про це він заявив у інтерв'ю виданню.

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Тож квоти задля розширення україномовного контенту в медіапросторі не збільшують, бо це призвело б до збитків телеканалів, медійних компаній, виробників, які здебільшого виробляють продукт російською мовою – з огляду на цільову аудиторію та експорт цієї продукції.

Якщо українська використовуватиметься на 100% замість 75% – це повністю перевернуло би систему бізнесу в країні. Бо всі були би змушені весь продукт робити українською,

– сказав Ткаченко.

Коли на телебаченні буде чути лише українську

Він додав, що більшість людей, які працюють у цій сфері, роблять це не тільки заради високого мистецтва, а й заради грошей. Тож ця економічна модель не спрацьовує. За його словами насамперед для бізнесу потрібні умови.

"Ми вже це робимо. Вже створено умови для фінансування зйомок кіно, серіалів, спільного виробництва. І коли ми побачимо, що в країну переважно із Заходу для виробництва аудіовізуального продукту заходитимуть не умовні 50 мільйонів, а 300 – 500 – все станеться саме собою. І тоді можна буде спокійно говорити про 100% квотування української мови", – запевнив Ткаченко.

Втім, він наголосив, що йти насильницьким шляхом, коли переважна більшість індустрії цього не сприймає, – не потрібно.



Закон про мову / Інфографіка 24 каналу