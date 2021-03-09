Pro новини: З'їзд суддів у Києві. Британський штам коронавірусу в Україні

22:20

У випуску програми "Pro новини" за 9 березня – у Києві на з'їзді суддів обирають членів Вищої ради правосуддя, проте у суспільстві щодо цього є претензії. В Україну наближається третя хвиля коронавірусу, й спричинив її вже британський штам.