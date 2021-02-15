У випуску програми "Pro новини" за 15 лютого – від сьогодні в Україні мала б початись вакцинація від коронавірусу, але цього не сталося. На Україну насуваються люті морози, особливо холодно буде на сході – до -22 градусів.

Також у випуску: З 15 лютого виїзд автомобіля на смугу громадського транспорту в Україні штрафуватиметься автоматично. Однак однією єдиною камерою на всю країну.