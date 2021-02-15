Pro новини: Зрив вакцинації проти COVID-19. Люті морози насуваються на Україну
У випуску програми "Pro новини" за 15 лютого – від сьогодні в Україні мала б початись вакцинація від коронавірусу, але цього не сталося. На Україну насуваються люті морози, особливо холодно буде на сході – до -22 градусів.
Джерело:24 канал
Також у випуску:
З 15 лютого виїзд автомобіля на смугу громадського транспорту в Україні штрафуватиметься автоматично. Однак однією єдиною камерою на всю країну.
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