Pro новини: Жорсткі штрафи за порушення ПДР. Вовк знову не прийшов на допит

16 лютого 2021 , 23:03
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Джерело:

24 канал

У випуску програми "Pro новини" за 16 лютого – Верховна Рада підтримала законопроєкт, відповідно до якого посилюється відповідальность за керування авто у нетверезому стані.Суддя Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк не з'явився 16 лютого на допит. Детективи НАБУ не змогли знайти одіозного служителя Феміди.

Також у випуску:

СБУ оголосила про підозру у вчиненні злочину проросійському пропагандисту Анатолію Шарію. Слідство вважає, що його діяльність шкодила національній безпеці України в інформаційній сфері.