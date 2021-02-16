Pro новини: Жорсткі штрафи за порушення ПДР. Вовк знову не прийшов на допит

23:03

У випуску програми "Pro новини" за 16 лютого – Верховна Рада підтримала законопроєкт, відповідно до якого посилюється відповідальность за керування авто у нетверезому стані.Суддя Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк не з'явився 16 лютого на допит. Детективи НАБУ не змогли знайти одіозного служителя Феміди.