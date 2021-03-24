Pro новини: Жахливі показники смертності від COVID-19. Корупція в Укрзалізниці

Джерело:"Pro новини" на 24 каналі
У випуску "Pro новини" за 24 березня – в Україні за 23 березня померли 342 людини, які хворіли на COVID-19. Це найбільша кількість за весь час пандемії. В Укрзалізниці – новий скандал. Рінату Ахметову надали вагони для перевезення руди за ціною, яка нижча за собівартість.
Чимало українців не знають, хто такі Андрій Єрмак, Олег Татаров та Ірина Венедіктова. Такі результати показало опитування соціологів. Можна дійти висновку, що це одна з головних причин, чому Володимир Зеленський не звільняє їх з посад.