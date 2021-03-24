У випуску "Pro новини" за 24 березня – в Україні за 23 березня померли 342 людини, які хворіли на COVID-19. Це найбільша кількість за весь час пандемії. В Укрзалізниці – новий скандал. Рінату Ахметову надали вагони для перевезення руди за ціною, яка нижча за собівартість.

Також у випуску: Чимало українців не знають, хто такі Андрій Єрмак, Олег Татаров та Ірина Венедіктова. Такі результати показало опитування соціологів. Можна дійти висновку, що це одна з головних причин, чому Володимир Зеленський не звільняє їх з посад.