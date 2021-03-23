У випуску "Pro новини" за 23 березня – щонайменше з трьома олігархами воює зараз Володимир Зеленський, але українці все одно не вдоволені. Нова адміністрація президента Джо Байдена внесела до Сенату законопроєкт про військову підтримку України.

Також у випуску: Фракція "Голос" на межі розпаду – з 20 депутатів, які від цієї політсили зайшли в парламент, може залишитись половина – решту буде або виключено, або вони самі підуть.