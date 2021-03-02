Pro новини: Зеленський щепився індійською вакциною. Полювання на Ситника в Раді

Джерело:24 канал
У випуску програми "Pro новини" за 2 березня – Президент України Володимир Зеленський вакцинувався від COVID19 під час поїздки на Донбас. Народні депутати почали збирати підписи за проведення позачергової сесії, аби звільнити директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.
Партія "Опозиційна платформа – За життя" хоче переглянути законність рішення Служби безпеки України. Нестор Шуфрич заявив, що домігся з колегами по фракції розгляду питання блокування нового каналу Віктора Медведчука "Перший незалежний" у Раді.
У Верховній Раді запрацювала система голосування з використанням сенсорної кнопки. Механізм встановили ще 2008 року, а почали використовувати тільки через 13 років.